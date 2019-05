Saara Palomäki suoritti kolmoistutkinnon kolmessa vuodessa

– Tuntuu ihan uskomattomalta, että mulla ei ole tällä hetkellä mitään tekemättä. Että nyt se sitten on tehty.

Näin huokaa koskelainen Saara Palomäki , jolle tämä tunne on aivan vieras – niin tiiviitä hänen viime vuotensa ovat olleet. Palomäki sai tänään päätökseen kolmoistutkinnon, jonka suorittaminen kestää yleensä neljä vuotta, mutta hän selvitti sen kolmessa vuodessa.

– Olin varautunut siihen, että opiskeluun menee neljä vuotta, mutta sitten opinto-ohjaajani sanoi, että oletko huomannut, kuinka paljon sinulla on jo opintopisteitä. Hän ehdotti, että jos jaksaisin jatkaa samaa tahtia, voisin valmistua jo kolmessa vuodessa.

Kolmoistutkinto tarkoittaa, että Palomäki on valmistunut lähihoitajaksi, kirjoittanut ylioppilaaksi ja vielä suorittanut koko lukion oppimäärän yhtä aikaa. Kaksoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen tutkinto ja ylioppilaskirjoitukset, mutta Saara Palomäki pisti riman vielä astetta korkeammalle.

– Kyllä minusta välillä tuntui siltä, että en jaksa enää. Mutta opettaja ja perhe olivat tukenani, hän kuvailee.

– Itsekuria tämä vaati ihan hirveästi ja motivaatiota. Olen tosi sosiaalinen ja tykkään olla kavereiden kanssa, joten yritin silti melkein joka viikonloppu tavata heitäkin. Lisäksi pelaan lentopalloa Kosken Kaiussa ja valmennan kahta nuorempien joukkuetta.

Saara Palomäelle oli jo kahdeksannen luokan keväästä asti selvää, että hän haluaisi suorittaa sekä lukio- että ammattiopinnot.

– Olen jo pienestä tirriäisestä lähtien käynyt katsomassa penkkareita. Olin päättänyt, että jonain päivänä haluan itsekin olla siellä kuorma-auton lavalla. Ja ammattia ajatellen hoitoala on minun juttuni.

Ensimmäisenä lukuvuotena Palomäki opiskeli kolme jaksoa Kosken lukiossa. Lopun vuotta hän opiskeli Salon seudun ammattiopistossa sekä teki työharjoittelua.

Toisen vuoden hän opiskeli kokonaan lukiossa ja kolmannen vuoden syksynä osallistui ylioppilaskirjoituksiin. Palomäki kirjoitti äidinkielen, lyhyen matematiikan, englannin, ruotsin ja terveystiedon. Loppuvuoden hän suoritti lähihoitajan opintoja.

– Tämä tahti oli mahdollinen, koska ammattikoulutus on muuttunut osaamisperusteiseksi ja minulla oli paljon työkokemusta.

Saara Palomäki on ollut Kosken palvelukeskuksessa kesätöissä ja sijaisena, ja sinne hän on menossa töihin myös tänä kesänä. Lisäksi hän on tehnyt joitain sijaisuuksia päiväkodissa.

– Kun työharjoittelussa hoitaa hommansa hyvin, kyllä töitä on tarjolla, Palomäki tietää.

Valmistumisen jälkeen hän on hakenut Lappeenrantaan ammattikorkeakouluun opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Saloon hän ei halunnut hakea, sillä välillä tuntuu hyvältä nähdä uusia maisemia.

Palomäen haaveena on työskennellä jonain päivänä ensihoidossa. Tänä kesänä hän pääsee jo kokeilemaan työskentelyä ensivasteyksikössä Kosken VPK:ssa.

Mutta vaikka opiskelupaikka irtoaisikin heti, ensin Palomäki aikoo pitää välivuoden.

– Viime syksystä lähtien on ollut tosi rankkaa ja olen tehnyt pitkiä päiviä. Nyt aion tehdä töitä ja matkustaa, hän hymyilee.