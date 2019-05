Sähköpotkulautailija kuoli törmättyään autoon Ruotsissa – ”Olemme vain odottaneet, että vakava onnettomuus tapahtuu”

Etelä-Ruotsissa Helsingborgissa mies on kuollut törmättyään vuokratulla sähköpotkulaudalla autoon. 27-vuotias mies oli kuljetettu onnettomuuspaikalta sairaalaan eilen illalla, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin tänään.

Sähköpotkulautailija oli kulkenut kovaa vauhtia mäessä, kun törmäys tapahtui.

Ruotsalainen yritys Voi on vahvistanut, että yksi sen sähköpotkulaudoista oli osallisena onnettomuudessa. Voin sähköpotkulaudat tulivat Helsingborgin kaduille vasta keskiviikkona. Yritys toimii myös Suomessa.

Voi on ottanut osaa uhrin omaisten suruun ja kertonut tekevänsä poliisin kanssa yhteistyötä tapahtuneen selvittämiseksi.

Laudat pois kaduilta, toivoo viranomainen

Ruotsin kuljetushallituksen tutkija Hans Cassepierre vaati onnettomuuden jälkeen sähköpotkulautoja pois Ruotsin kaduilta. Cassepierre on varoitellut kulkupelin vaaroista ennenkin, eikä kuolonkolari yllättänyt häntä.

– Valitettavasti olemme vain odottaneet, että vakava onnettomuus tapahtuu. Totta kai on traagista, että joku kuolee.

Cassepierren mielestä sähköpotkulaudat eivät nykyisellään sovi liikenteeseen.

– Jos niitä käytetään, niiden täytyy täyttää sähköpolkupyörille asetetut vaatimukset. Jos näin ei ole, kyse on kulkuvälineestä, jota ei saa käyttää liikenteessä.

Cassepierre sanoo monien sähköpotkulautojen kulkevan kovempaa kuin niiden pitäisi, mikä on omiaan aiheuttamaan onnettomuuksia. Lisäksi vain harva kuski käyttää kypärää.

Tutkija myös penää sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten vastuuta. Hän toteaa, että poliisin on nyt päätettävä, ovatko kulkupelit tervetulleita liikenteeseen.

Sähköpotkulaudat ovat yleistyneet Ruotsissa vauhdikkaasti. Tukholman kaduilla liikkuu noin 1 500 sähköpotkulautaa ja Malmössäkin noin 700.

STT

