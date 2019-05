SAK:n pääekonomisti uskoo perintöverokirityksen olevan helpoin ratkaisu, jos omistamisen verotusta kiristetään

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta uskoo perintö- ja lahjaverotuksen kiristämisen olevan helpoin ratkaisu, jos hallitusneuvotteluissa päädytään kiristämään omistamisen verotusta.

Hallitusneuvottelijoiden vetäjä Antti Rinne (sd.) sanoi torstaina hallitusneuvotteluissa antaneensa veroryhmälle toimeksiannon, että nyt käydään läpi omaisuuteen ja yrittämiseen liittyvät veromuodot.

– Sillä tavalla, että tulee myös selväksi, missä siellä on liikkumavaraa, jos on liikkumavaraa, Rinne sanoi.

SAK:n verokannat ovat herättäneet hallitusneuvottelujen aikana tulikuumaa keskustelua. Huomio on kiinnittynyt erityisesti SAK:n jo aiemmin tekemiin avauksiin yritysverotuksesta, mutta SAK:n listalla on myös omistamisen veroja. SAK:n veroesityksissä vuoden 2016 perintö- ja lahjaveroasteikon palauttamisella voitaisiin kerätä vajaat 60 miljoonaa euroa.

SAK:n listalla myös varallisuusvero

SAK:n Kaukorannan mielestä oikein hyvä tapa perintöverotuksen kiristämiseen olisi sukupolvenvaihdoshuojennuksen leikkaaminen tai poistaminen. SAK on arvioinut huojennuksen leikkaamisen tuottovaikutuksiksi esimerkissään 140 miljoonaa euroa.

– Sukupolvenvaihdoshuojennuksen leikkaaminen on poliittisesti vaikeampi, vaikka se taloustieteen näkökulmasta olisi parempi ratkaisu kuin perintö- ja lahjaverotuksen yleinen kiristäminen, Kaukoranta sanoi STT:lle.

SAK:n esityksissä on myös kattavan varallisuusveron käyttöönotto, jolla kerättäisiin noin 100 miljoonaa euroa. Varallisuusveroa ei Suomessa ole enää vuosiin ollut käytössä, eikä siihen paluuseen laajempaa kannatusta ole näkynyt.

– Aikoinaan varallisuusvero poistettiin, koska siihen liittyi niin paljon verosuunnittelua, jonka takia veron tuotto jäi aika alhaiseksi. Jos tällainen vero tehdään, olisi tärkeää, että se tehdään laajapohjaiseksi, ettei jätetä ilmeisiä aukkoja veron välttelemiseksi, Kaukoranta sanoi.

STT

