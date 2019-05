Palkittu salolainen nuohoojamestari: ”Koivu on paras ja huonoin puupolttoaine”

Salolainen nuohoojamestari Jari Takanen huomioitiin kunniamaininnalla taannoisessa Arktisen neuvoston huippukokouksessa Rovaniemellä innovatiivisuudesta ja työstä mustan hiilen vähentämiseksi ilmakehästä.

– Tai lähinnä innovatiivisesta ajattelusta ja paljosta puheesta. Climate Leadership Coalition (CLC) haastoi kampanjassaan muun muassa Nuohousalan keskusliiton, että liiton jäsenistö neuvoisi asiakkaita tulisijojen oikeanlaisesta käytöstä. Idea lähti toki allekirjoittaneelta, Jari Takanen kertoo tapahtuneesta työnsä äärestä Teijolta.

CLC:n vetämässä kampanjassa haastettiin yrityksiä ja alan toimijoita tekemään konkreettisia tekoja mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Kampanjan palkinnot jaettiin taannoisessa Arkisen neuvoston kokouksessa arvovaltaisessa ministeriseurassa toukokuun kuudes päivä – olipa paikalla muun muassa USA:n ulkoministeri Mike Pompeo .

Yrityksistä palkittiin Nunnauuni, Wärtsilä ja Neste, Nuohousalan keskusliitto ja liiton jäsen Jari Takanen saivat kunniamaininnan.

– Palkinto tuli puun takaa. En olisi arvannut, että arkinen asiakaspalvelutyö johtaa näin korkean tason noteeraukseen, Takanen sanoo.

CLC:n lisäksi kilpailua olivat järjestämässä Sitra, Bioenergia ry, Suomen ympäristökeskus ja Suomen nuohousalan keskusliitto.

Liittoon kuuluvat nuohoojat tekevät joka päivä arkista työtä tulisijojen ja niissä tapahtuvan puhtaamman palamisen puolesta. Puhdas palaminen taas tuottaa vähemmän nokea, mustaa hiiltä ja muita haitallisia mikropartikkeleita. Nuohoojat jakavat asiakkailleen myös Takasen ideoiden inspiroimana tuotettua ja Sitran rahoittamaa tietopakettia puhdasta puun polttoa edistämään.

CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen on ehtinyt jo onnitella Takasta kunniakirjasta. Kerosella on kesämökki Teijolla ja sitä kautta hän tietää paikallisen ruohonjuuritason ilmastoaktiivin ja nuohoojamestari Takasen.

– Takasen asiakaspalvelu innosti pyytämään Nuohousalan keskusliittoa mukaan kampanjaan. Takanen neuvoi minulle muun muassa oikeat tavat sytyttää puut oikein ja myös vaihtamaan vanhan saunakiukaan, joka kuulemma oli vanha rotisko, Keronen sanoo.

Kerosen mukaan uusi kiuas antaakin paremmat löylyt ja lisäksi kuluttaa puolet vähemmän puita.

Kuullessaan palkinnosta Takanen ei heti muistanut, että kilpailun järjestämän organisaation pääjehu on vanha asiakas, jolle hän on korjannut muun muassa takan kesämökkiin.

– Oli kuulemma kehunut neuvoja ja asiakaspalvelua liittomme johtajalle, ja asiat johtivat toisiin. Tosin olen aina pitänyt asiakaspalvelua ja neuvontaa osana tätä työtä, jo 40 vuotta nuohoojan töitä tehnyt Jari Takanen sanoo.

Takanen on toki iloinen kunniamaininnasta, mutta pitää isojen yritysten osallistumista kampanjaan tärkeämpänä ja globaalisti vaikuttavampana. Ruohonjuuritason toiminnalla on kuitenkin oma iso merkityksensä, ja sitä voivat toteuttaa kaikki puulla lämmittävät.

– Tärkeintä on polttaa kuivaa puuta. Monasti ei muisteta, että koivu on ongelmallinen puupolttoaine, paras ja huonoin: paras kuivana, kuorittuna, huonoin tuohineen ja kosteana, Takanen sanoo.

Takanen vinkkaa, että lämpöarvoltaan hyväksi tiedetty koivu kannattaa lisätä jo kuumaan, palavaan tulisijaan, ja sytytys olisi hyvä tehdä muilla, pienillä puilla.

– Siksi on hyvä ostaa sekaklapia. Eikä tuohen käyttäminen sytykkeenä ole sekään syntiä, parempi sitä on käyttää kuin hormeja parafoivia maitotölkkejä, Takanen sanoo.

Takanen muistuttaa myös siitä, että energiajätteen polttoa varten on olemassa niille tarkoitetut omat teollisen mittakaavan laitoksensa; takassa ei roskia kannata polttaa.

Lisää hyviä vinkkejä puun puhtaalle poltolle löytää Nuohousalan keskusliiton sivuilta.

MUSTA HIILI

Globaalisti kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa noin 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä.

Musta hiili on hienojakoista hiilipölyä, joka lämmittää ilmakehää ja laskeutuessaan jäälle tai lumelle imee auringonvaloa ja nopeuttaa jään ja lumen sulamista.

Musta hiili aiheuttaa lisäksi merkittäviä terveyshaittoja taajaan asutuilla seuduilla maailmanlaajuisesti.

Mustaa hiiltä syntyy puun ja hiilen poltosta, liikenteestä, työkoneista, energialaitoksista ja öljyteollisuuden soihdutuksista.

Suurin eurooppalainen ilmastojärjestö

Climate Leadership Coalition on kasvanut muutamassa vuodessa jäsenmäärällä mitaten Euroopan suurimmaksi ilmaston puolesta kampanjoivaksi toimijaksi. Toiminnanjohtaja Jouni Keronen kertoo, että vuonna 2014 Sitran juhlarahaston ja kuuden suuryrityksen voimin perustetussa yhdistyksessä on jo 56 jäsenorganisaatiota. Mukana on toimijoita yliopistoista kaupunkeihin ja Suomen suurimpiin yrityksiin.

– Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii niin paljon pääomaa, että yksityisten on oltava omalla osallaan mukana. Meidän tarkoituksena on kehittää innovaatioita, jotka tekevät ilmastonmuutoksen torjunnasta niin hyvää bisnestä, että mukana ympäristöteoissa voi olla sekä yrityksiä että yksityisiä, Keronen sanoo.