Salon Gigantille ykkössija

Salon Gigantti on valittu vuoden parhaaksi kauppiasvetoiseksi Gigantiksi. Salon myymälä nousi parhaaksi 41 myymälän joukosta. Palkinnon perusteina ovat muun muassa hyvä asiakaspalvelu sekä myynnin kehitys eri tuotekategorioissa.

Gigantin sisäisessä kilpailussa tarkastellaan onnistumista, ammattitaitoa ja kehittymistä eri osa-alueilla. Pisteitä saa muun muassa hyvästä asiakaspalvelusta ja eri tuoteryhmien myynnin kehityksestä. Perustelujen mukaan Salon Gigantti menestyi hyvin kaikissa kategorioissa ja myymälä on kehittänyt toimintaansa esimerkillisesti.

– Meillä on Salossa todella ammattitaitoinen, innostunut ja kunnianhimoinen tiimi. Koko henkilökuntamme on tehnyt hienoa työtä. On suuri ilo ja kunnia saada siitä näin upea tunnustus, Gigantti Salon kauppias ja tavaratalopäällikkö Juuso Janhunen sanoo Gigantin tiedotteessa.

Salon Gigantissa työskentelee noin 20 ihmistä. Se avattiin vuonna 2017.

Gigantti palkitsee vuosittain parhaan ketjuomisteisen myymälän, parhaan franchise-myymälän sekä vuoden parhaan myyjän.