Salon Seiskan osanottajamäärä nousi korkeimmaksi moneen vuoteen

– No niin naiset! Se on juhlapäivä tänään!

Näin hihkaisi Salon Seiskan toimikunnan Tiina Suokorpi yli 500-päiselle naisjoukolle Salon torin lavalta sunnuntaina. Samalla hän julisti 30. Salon Seiska -tapahtuman alkaneeksi.

Salon Seiska sai alkunsa 30 vuotta sitten, kun ryhmä Salon Yrittäjänaisia oli käynyt Helsingissä Naisten Kympissä. He päättivät järjestää vastaavan naisten kuntoilu- ja hyväntekeväisyystapahtuman Saloon.

Muutamaa kuukautta myöhemmin yhteistyöhön otettiin mukaan Salon Viesti, ja seuraavana keväänä ensimmäinen Salon Seiska jo toteutettiin.

Ensimmäiseen Seiskaan osallistui lähes 800 naista, muun muassa Anneli Laakso, Arja Vahtera, Leena Nikkanen ja Leena Sainio. He ovat olleet mukana kaikissa kolmessakymmenessä tapahtumassa.

– Täällä on mahtavaa naisenergiaa, Nikkanen perustelee.

– Ja menee hyvään tarkoitukseen, Laakso lisää.

– Nyt ei enää voi olla poissa, Sainio naurahtaa.

Näitä neljää aktiivista naista muistettiin tämän vuoden Seiskassa kukkasin. Samaten muistettiin tapahtuman perustajia Hilppa Vienosta, Eeva Marttilaa, Kaarina Salaspuroa, Terttu Iltasta ja Kirsi Ruotsalaista.

Salon Seiska starttasi tänä vuonna tuttuun tapaan torilta. Aluksi tunnelmaa kohottivat Tanssii ja musisoi ry:n tanssiesitykset ja Kangoo Jumps Salon liikuntaesitys. Niiden jälkeen vuorossa oli tapahtuman juhlallinen avaus sekä yhteinen alkulämmittely.

Tämän jälkeen päästiin matkaan, ja ensimmäisenä lähdettiin 15 kilometrin mittaiselle pro-reitille juosten, hölkäten ja pyöräillen. Pitkän reitin valitsijoiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Reitti oli sama kuin viime vuonna, ja se kulki Valurin ja Halikon kirjaston kautta.

Seuraavaksi lähdettiin seitsemän kilometrin perusreitille, jonka sai kävellä, hölkätä, juosta tai pyöräillä. Viime vuoden tapaan reitti eteni Helsingintien päästä Kalkkitielle, sieltä 110-tien sillalle ja jokivartta pitkin torille. Samaan aikaan starttasivat myös liikuntarajoitteiset omalle 1,5 kilometrin mittaiselle, jokivartta kiertävälle reitilleen.

Juhlavuoden kunniaksi maalialuetta torilla oli uusittu. Uuteen vaaleanpunaiseen maaliin päästyään osallistujia odotti eväskassi ja puistopiknik. Musiikkia tarjosivat Tykkipuistossa trubaduuri Luis Herrero ja reitin varrella Juuso Reiman.

Tänä vuonna Salon Seiskan osallistujamäärä ylitti odotukset. Järjestäjät olivat varautuneet 500 osanottajaan, mutta määrä kohosi noin 560:een.

– Kävijämäärä on ollut aika pitkään vakio, ja 500 lippua on riittänyt. Onneksi meillä oli ruokavarastoa, Tiina Suokorpi sanoo.

Sää oli tällä kertaa harvinaisen lämmin, mutta Suokorpi ei usko, että se olisi suosion kasvun selitys.

– Ei tämä johdu säästä, vaan siitä, että tämä tapahtuma on ottanut täällä sijan. Ja on ihanaa, että pienen notkahduksen jälkeen Salossa puhaltavat taas positiiviset tuulet.

Salon Seiska on kokenut vuosien varrella pieniä muutoksia, ja esimerkiksi osallistujille jaetusta tuotepaketista on luovuttu. Nyt panostetaan eväskassiin, joka on niin runsas, että sitä ei jaksa piknikillä kokonaan syödä, vaan viemistä riittää kotiinkin.

– Vuosi vuodelta osallistujat ovat enemmän jääneet tänne istumaan ja viettämään aikaa yhdessä, Suokorpi kertoo.

Seiskan perusidea, eli mukava yhdessäolo liikunnan parissa ja hyväntekeväisyys, on säilynyt samana alusta asti. Tällä kertaa tapahtuman tuotto meni salolaisten alakoululaisten Superia-terveyspajan toimintaan.

Hauskaa yhteistä aikaa olivat lähteneet viettämään muun muassa LähiTapiola Etelän naiset, joille tämä oli jo neljäs Salon Seiska.

– Joka vuosi yritämme houkutella uusia mukaan, ja tänä vuonnakin se onnistui.

Stella Ekström, Miia Paananen, Jenni Vainio, Maria Säippä, Tiia Jalonen ja Pia Linden kuvailevat Salon Seiskaa hyvän mielen tapahtumaksi, jota ilmakin tuntuu suosivan joka kerta. Tapahtumassa ei kilpailla työkaverin kanssa, vaan tärkeintä on yhdessäolo.

Heidän työpaikallaan yhteishenki on hyvä, ja Seiskassa sitä voi entisestään kohottaa.

– Niin hyvä henki meillä on, että hoitovapaaltakin halusin tulla tänne mukaan, Jenni Vainio hymyilee.