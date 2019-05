Salon työllisyys pääsi jaloilleen

Huhtikuun työllisyystilastot näyttävät Salossa lukuja, joita on odotettu pitkään. Salon työttömyysaste laski ensimmäisen kerran alle kymmenen prosentin, kun työttömiä oli huhtikuun lopussa 9,6 prosenttia.

Alle kymmenen prosentin lukemissa Salossa ollaan viimeksi oltu kymmenen vuotta sitten.

Salossa on viimeiset vuodet taisteltu vaikean rakennemuutoksen kurimuksessa. Matkapuhelinvalmistuksen romahdus vei muutamassa vuodessa useita tuhansia työpaikkoja, mikä vaikutti nopeasti työllisyystilanteeseen.

Varsinaiseen syöksyyn työttömyys lähti vuonna 2012, kun Nokia sulki Salon matkapuhelintehtaan. Sittemmin Nokia myi viime hetkillä tappiollisen puhelinbisneksen Microsoftille, mutta ohjelmistojättikään ei saanut puhelinteollisuutta uuteen nousuun. Salosta loppui muutamaa vuotta myöhemmin myös puhelimien tuotekehitys.

Rakennemuutos oli niin raju, että Salon työttömyyden pelättiin nousevan yli 20 prosentin. Niin korkealle ei koskaan menty, mutta takaisin jaloille pääsyyn vaadittiin vuosia.

Salon tilanne näyttää nyt huomattavasti valoisammalta. Alle kymmeneen prosenttiin pudonnut työttömyysaste on hyvä uutinen, vaikka työvoiman määrä onkin samalla pienentynyt.

Viime vuoden huhtikuussa kaupungin työttömyysaste oli 11 prosenttia, joten vuoden aikana työttömyys on vähentynyt 1,4 prosenttiyksikköä.

Osittain työllisyystilanteen paraneminen johtuu työikäisen väestön poismuutosta ja eläköitymisestä. Työvoiman poistuma ei kuitenkaan selitä kaikkea, vaan moni työtön työnhakija on löytänyt uutta työtä.

Salon työllisyyden myönteinen kehitys heijastuu osittain koko Suomen ja maakunnan talouskasvusta. Erityisen lupaavaa on, että valoa tulevaisuuteen on tiedossa myös oman seudun uusista hankkeista.

Uusia työpaikkoja saadaan kertaheitolla paljon, kun Valmet Automotiven akkutehdas aloittaa toimintansa. Alalla on kaikki mahdollisuudet merkittävään lisäkasvuun, sillä liikenteen nopea sähköistyminen avaa akkuteollisuudelle voimakkaasti kasvavat markkinat.