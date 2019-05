Salossa saatetaan luopua apulaiskaupunginjohtajasta

Salossa mietitään apulaiskaupunginjohtajan viran lakkauttamista ja paluuta entiseen toimialajohtajien malliin.

– Tämän vuoden aikana pohditaan, onko nykyinen johtamisjärjestelmä tarkoituksenmukainen. Keväällä on jo ollut yksi johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmän kokous, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.).

Hän johtaa myös kehittämistyöryhmää.

– Vaihtoehtoja on kaksi: joko nykyinen apulaiskaupunginjohtajamalli jatkuu tai palataan toimialajohtajamalliin.

Salon kaupunginvaltuusto sai tämän viikon maanantaina tiedokseen tilapäisen valiokunnan päätökset siitä, mitä seurauksia on moitteista, joita eduskunnan apulaisoikeusmies antoi Salon kaupungin johdolle.

Valiokunta esitti myös muutamia havaintoja kaupungin hallinnon toiminnasta ja muun maussa apulaiskaupunginjohtajan toimenkuvasta. Työnantajan pitää huolehtia, ”että apulaiskaupunginjohtajan tehtävän hoitamiseen on riittävät resurssit”.

Karnisto-Toivosen mukaan viran jatko ei liity suoranaisesti valiokunnan lausumaan.

– Johtamisjärjestelmää arvioitaisiin joka tapauksessa, hän sanoo.

Apulaiskaupunginjohtajan virka perustettiin vuonna 2013, kun esimiestehtäviä karsittiin.

Vuoteen 2013 asti sivistyspalveluilla sekä sosiaali- ja terveyspalveluilla oli omat toimialajohtajansa. Jako oli perua vuoden 2009 kuntaliitoksesta.

Osana suurta organisaatiouudistusta nämä kaksi toimialajohtajan virkaa lakkautettiin ja tilalle tuli apulaiskaupunginjohtaja.

Tehtäväkenttä on laaja. Apulaiskaupunginjohtajan vastuulle perustettiin viisi palvelualuetta: lasten ja nuorten palvelut, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut ja vapaa-aikapalvelut.

Nykyorganisaatiossa palvelualueilla on omat johtajansa, joiden esimies apulaiskaupunginjohtaja on. Hän on myös kolmen lautakunnan esittelijä.

Vuonna 2013 apulaiskaupunginjohtajaksi valittiin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Kai Saarimaa . Hän tuli alunperin kaupungin palvelukseen kuntaliitoksen yhteydessä Salon seudun terveyskeskuskuntayhtymän talousjohtajan paikalta.

Saarimaa jäi eläkkeelle keväällä 2017. Silloin väliaikaiseksi apulaiskaupunginjohtajaksi siirrettiin kaupunginlakimies Jari Niemelä . Hänen oli määrä hoitaa virkaa vuoden 2018 loppuun, jolloin hallituksen sote-uudistuksen piti tulla voimaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat siirtyneet maakunnan vastuulle. Uudistus siirtyi, ja lopulta se peruttiin kokonaan.

Niemelän määräaikaisuus jatkuu tämän vuoden loppuun.

Kaupungin johtoryhmä, palvelujohtajat ja esimiehet ovat tänä keväänä osallistuneet kyselyyn, jossa arvioidaan nykyistä johtamisjärjestelmää.

Johtamisjärjestelmän arvioinnin suunnitellaan olevan valmis vuoden loppuun mennessä, ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön ensi vuonna.

Antti Rinteen (sd.) vetämien hallitusneuvottelujen tulos vaikuttaa Salon johtajapohdintaan.

– Ennen kesää saadaan vahvistus sille, mihin suuntaan sote lähtee hallitusohjelman mukaan liikkumaan. Jos sote-uudistus olisi mennyt niin kuin alunperin piti, apulaiskaupunginjohtajan virasta olisi jo luovuttu, sanoo Karnisto-Toivonen.