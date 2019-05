SalPa antoi kasvatilleen mahdollisuuden lukea pääsykokeisiin – nyt Olli Jalli on takaisin joukkueen vahvuudessa

Yksi suomalaisen jalkapallokulttuurin ongelmista on se, ettei edelleenkään sitä faktaa ymmärretä täysin, että kauden ensimmäinen ottelu on yhtä tärkeä kuin 11. ottelu tai 21. ottelu.

Kaikissa otteluissa on jaossa kolme pistettä. Heikkoa alkukautta ei voi pyyhkiä pois esimerkiksi pudotuspeleissä, koska jalkapallossa ei pudotuspelejä pelata.

SalPa on aloittanut kautensa Kakkosessa kahdella voitolla ja yhdellä tasapelillä, mikä oikeuttaa B-lohkon kärkipaikkaan. Kolme ottelua ei ole määrällisesti iso tai ajallisesti pitkä, mutta koko kauden kannalta silti merkittävä siivu.

Kokeillaan prosentteina: SalPa on pelannut 13,6 prosenttia otteluistaan eli lähes seitsemäsosan (3/22).

Joko kuulostaa merkittävältä?

Perjantaina SalPa kohtaa Urheilupuiston yläkentällä paikallisvastustajansa Kaarinan Pojat, joka on SalPan tavoin edelleen tappioton joukkue. KaaPolla on kasassa viisi pistettä.

SalPa sai jo viime lauantain EPS-ottelussa ”uuden” pelaajan kokoonpanoonsa, kun puolustaja Olli Jalli liittyi mukaan. Jalli tuli vaihdosta kentälle ottelun lisäajalla.

Jalli oli kuukauden pois joukkueesta, koska hän halusi keskittyä pääsykokeisiin. Vierumäellä liikunnanohjaajaksi opiskeleva Jalli haki Turun yliopistoon lukemaan lakia.

– Mikään muu seura ei olisi antanut minulle tällaista mahdollisuutta. SalPa on kasvattajaseurani ja ymmärsi tilanteeni, Jalli kiitti.

Harjoitusotteluiden perusteella päävalmentaja Ilkka Virtanen on kaavaillut Jallille isoa ruutua keskuspuolustuksessa. Jalli löi itsensä läpi kuitenkin laitapuolustajana.

– Ei se ole minulle mikään ongelma. Pelaan siellä, missä käsketään. Pelasin EIF:ssä viimeisellä kaudella (2017) kolmen miehen puolustuslinjassa oikeaa topparia, Jalli muistelee.

Jallin suurin vahvuus on juoksuvoima. Jalli ei ole pelkästään nopea, vaan myös kestävä. Laitapuolustajana juoksuvoiman käyttäminen hyökkäyssuuntaan on helpompaa kuin keskellä, toisaalta on vaikea kuvitella tilannetta, että Jalli häviäisi juoksukilpailua vastustajan kärkihyökkääjää vastaan. Etenkin, kun leveäharteinen Jalli ei kuulu kentän fyysisesti heikompaan puoliskoon.

Viime viikolla 22 vuotta täyttänyt Jalli oli talvella muutaman viikon Veikkausliigassa pelaavan FC Lahden testissä.

– Ehkä olisin päässyt rotaatiopelaajaksi, mutta haluan pelata (enemmän).

Reilu vuosi sitten Jalli oli silloisen liigaseuran PS Kemin riveissä talvikauden. Tuolloin hän tutustui futsalin maajoukkuemieheen Iiro Vanhaan , joka liittyy SalPan mukaan ensi viikolla.

– Iiro on just sellainen, mitä futsalpelaajasta voi odottaa. Tosi tekninen. Se vähän yllätti, miten hyvä hän on myös futiksessa. Hyvä vasuri, nopea ja ketterä, Jalli kehui tulevaa joukkuekaveriaan.

Jallin ja Vanhan ansiosta SalPassa on entistä kovempi kamppailu pelipaikoista. SalPan lähihistoria osoittaa, että se on pelkästään hyvä asia.

Kakkosen B-lohkoa SalPa–KaaPo Urheilupuiston yläkentällä perjantaina kello 18.30.