Saudi-Arabian kuningas jyrisi Iranille ja kehotti Persianlahden maita vastustamaan sen ”rikollista toimintaa”

Saudi-Arabian kuningas Salman kehottaa Persianlahden arabimaita vastustamaan yhdessä Iranin ”rikollista toimintaa”. Kuninkaan mukaan maiden on tehtävä kovasti töitä pitääkseen alueen turvallisena.

Persianlahden liittolaismaat olivat torstaina koolla Saudi-Arabian Mekassa, jossa ne keskustelivat Yhdysvaltojen ja Iranin kiristyneestä vihanpidosta.

– Iranin hallinnon puuttuminen alueen maiden sisäisiin asioihin, ydinaseiden ja ohjusten kehittäminen sekä kansainvälisen meriliikenteen vapauden vaarantaminen ovat uhka maailman öljynsaannille, Salman jyrisi kokouksessa.

Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton on syyttänyt Irania aiemmin tässä kuussa tapahtuneista sabotaasihyökkäyksistä öljytankkereihin Persianlahdella. Neljä alusta joutui merimiinahyökkäysten kohteeksi Arabiemiraattien rannikolla, kaksi niistä Saudi-Arabian tankkereita.

Iran on kiistänyt jyrkästi Yhdysvaltojen syytöksen.

Kaksi päivää merelle tapahtuneiden iskujen jälkeen Jemenin huthikapinalliset iskivät lennokeilla Saudi-Arabian öljyputkeen. Iskuilla on arveltu olevan yhteys, sillä Iranin uskotaan tukevan huthikapinallisia.

– Iranin äskettäiset rikolliset toimet vaativat meitä kaikkia työskentelemään vakavasti suojellaksemme GCC:n (Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston) maiden turvallisuutta, kuningas Salman sanoi.

Saudi-Arabia ja Iran ovat alueellisia arkkivihollisia. Saudi-Arabia ja muut Persianlahden arabimaat ovat puolestaan Yhdysvaltain läheisiä liittolaisia.

Mekan kokouksessa oli läsnä myös Qatarin pääministeri, vaikka Qatar on viimeisten kahden vuoden ajan ollut Saudi-Arabian ja kumppaneiden diplomaattisessa ja taloudellisessa boikotissa.

STT

Kuvat: