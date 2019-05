SDP:n Hussein al-Taeen sairausloma jatkuu ainakin kesäkuun loppuun

Sosiaalidemokraattien kansanedustajan Hussein al-Taeen sairausloma jatkuu. Sairauslomaa on toistaiseksi määrätty 30. kesäkuuta asti, SDP kertoo tiedotteessa.

Al-Taee joutui sairaalahoitoon huhtikuun lopulla. Vapun jälkeen SDP kertoi, että al-Taee jää sairauslomalle. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tuolloin, että kyse on inhimillisestä henkisten voimavarojen riittävyydestä.

Myöhemmin toukokuussa SDP kertoi, että al-Taee on siirtynyt avosairaanhoitoon. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Al-Taee ei ole osallistunut eduskuntatyöhön sairauslomansa aikana.

Al-Taee pyysi kirjoituksiaan anteeksi

Ennen sairauslomaansa al-Taee oli ollut paljon esillä vanhojen, herjaavien Facebook-kirjoitustensa takia.

Huhtikuun lopulla al-Taee myönsi vuosien takaisten kirjoitusten olevan aitoja ja pyysi kirjoituksia anteeksi. Kirjoituksissa hän solvasi muun muassa sunnimuslimeja, homoja, somaleja ja juutalaisia.

Valtakunnansyyttäjänvirasto (VKSV) on pyytänyt poliisia selvittämään, onko kirjoituksista syytä aloittaa esitutkinta.

Keskusrikospoliisi päätti jo huhtikuussa, ettei al-Taeeta ole syytä epäillä rikoksesta tämän vanhojen kirjoitusten takia. KRP teki asiasta selvityksen ja päätyi siihen, että esitutkintaa ei aloiteta.

Kummankin tutkintapyynnön oli tehnyt yksityishenkilö. VKSV:n pyynnössä ei ole kyse samasta tutkintapyynnöstä, jota KRP käsitteli.

STT

