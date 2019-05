Sitran yliasiamieheksi yli 50 hakijaa – Kataisen lisäksi mukana myös Suvi-Anne Siimes

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran yliasiamiehen tehtävää haki määräaikaan mennessä 51 ihmistä, kertoo Sitra.

EU-komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen ohella hakijoiden joukossa ovat muun muassa työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Helsingin yliopiston työelämäprofessori ja Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri sekä vihreiden entinen kansanedustaja Johanna Karimäki. Sitran yliasiamieheksi hakee myös ajatushautomo Demos Helsingin toinen perustaja Aleksi Neuvonen.

19 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Katainen kertoi jo eilen Politiikan toimittajien yhdistyksen lounaalla hakeneensa Sitran johtoon. Myös Sauri kertoi eilen Twitterissä, että hän on jättänyt hakemuksen yliasiamiehen tehtävään.

Kosonen johtanut Sitraa 10 vuotta

Hakuaika Sitran seuraavaksi yliasiamieheksi umpeutui eilen. Uuden yliasiamiehen viisivuotinen kausi alkaa ensi vuoden alusta.

Sitran yliasiamiehenä on toiminut kymmenen vuoden ajan Mikko Kosonen, jonka tausta on Nokiassa. Ennen Kososta Sitran yliasiamiehenä oli entinen pääministeri Esko Aho (kesk.).

Nimityspäätöksen tekee Sitran hallintoneuvosto, joka muodostuu eduskunnan pankkivaltuuston jäsenistä. Pankkivaltuuston nykyisen puheenjohtajan Matti Vanhasen (kesk.) mukaan nimityksestä päättää tuleva pankkivaltuusto, joka valitaan, kun maan hallitus on saatu muodostettua.

Rekrytointiprosessista vastaa Sitran hallitus, joka valmistelee esityksen nimityksestä Sitran uudelle hallintoneuvostolle. Sitran mukaan tavoitteena on, että nimitys tehdään syyskuussa.

STT

