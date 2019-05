Someron liikennevaloista tuli suosittu kuvauskohde – valojen hyödystä ollaan tasan kahta mieltä

Someron pääkadulle Joensuuntielle tällä viikolla tulleet valot ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Valojen hyödystä ollaan Somerolla kahta mieltä.

– Liikennevalot ovat aivan turhat. Somerolla päästetään hyvin suojatien ylitse, joten valot tuovat Joensuuntielle vain turhia jonoja, taksiautoilija Mika Järvinen sanoo.

Kollega Jukka Alén on toista mieltä:

– Olen varmaan Someron ainoa taksikuski, joka sanoo näin, mutta minusta valot lisäävät turvallisuutta. Koululaiset käyttävät juuri tuota suojatietä todella paljon.

Kahdeksasluokkalaisia Lotta Siltasaarta, Silja Palanderia ja Ronja Kivistöä eivät valot alkukokemusten jälkeen vakuuta.

– Olemme on aina päässeet Joensuuntien yli todella hyvin ilman valojakin. Nyt autot seisovat punaisissa valoissa ja syntyy aika pitkiä jonoja. Toisaalta joitakin muita jalankulkijoita valot voivat auttaa enemmän, tytöt toteavat viitaten muun muassa iäkkäämpiin liikkujiin.

Kiiruun koulun rehtori Janne Aaltonen haluaisi Koulutien risteykseen pysyvät liikennevalot.

– Suojatietä käytetään paljon myös koulupäivän aikana, kun yläkoulun oppilaat menevät Joensuun koululle kotitalouden ja teknisen työn tunneille. Joensuuntien ylitys on ainoa vaaranpaikka reitillä, sillä rinnakkaistiellä on alikulku ja kaduilla pyörätiet. Valot lisäävät turvallisuutta, Aaltonen korostaa.

Aaltonen ymmärtää valojen ympärillä vellovaa keskustelua, johon liittyy myös naureskelua.

– Se on ihan luonnollista. Kyseessä ovat Someron ensimmäiset liikennevalot eli outo ja uusi juttu.

Autot seisovat punaisissa, vaikka ketään ei näy, ja jalankulkijat odottavat autiolla kadulla vihreää valoa. Valojen viive vaatii kärsivällisyyttä.

– Katselimme juuri, kun jalankulkija käveli päin punaista, koska autoja ei ollut lähellä, Birgitta Lukumies huomauttaa.

Tyttärensä Susanna Korpi-Seppälän ja lastenlastensa Tildan ja Viivin kanssa kävelyllä oleva Lukumies ei valoista innostu.

– Somerolla ei ole vaikeaa ylittää tietä, sillä täällä annetaan hyvin tilaa. Liikennevaloja ei tarvita, sillä niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Korpi-Seppälä on samaa mieltä.

– Kaikki eivät edes huomaa valoja, joten tulee vaaratilanteita.

Kati Palsa kannattaa liikennevaloja.

– Omatkin koululaiset käyttävät paljon Koulutien suojatietä. Valot lisäävät jalankulkijoiden turvallisuutta.

Väliaikaisia liikennevaloja kokeillaan vähintään tämän kuun loppuun. Kokeilun jälkeen ratkeaa, laitetaanko risteykseen pysyvät liikennevalot.

Kuva Whatsappiin

”Somerolla l iikennevalot!” Tamperelaisen Kukkatoimituksen kuski Ismo Ahola kaivoi Someron liikennevaloissa kännykän esiin ja otti nopeasti kuvan Whatsappiin. Ammattikuljettaja ei ollut ensimmäinen Someron valoja kuvannut. Ensimmäiset liikennevalot maaseutukaupungissa ovat saaneet huomiota yllin kyllin. Aika näyttää, tuleeko valoista pysyvät, jolloin myös kohina niiden ympärillä varmasti laimenee.

Yksi asia pitää Somerolla liikennevaloista kuitenkin oppia. Valoja PITÄÄ noudattaa. Itsekkyys tuo ongelmia liikenteessä, mutta myös liika kohteliaisuus voi johtaa vaaraan.

Somerolla on nähty tilanteita, joissa vihreän valon takana oleva autoilija on näyttänyt punaisissa seisovalle jalankulkijalle merkkiä ylittää tie. Pahimmassa tilanteessa jalankulkija on lähtenyt ja melkein jäänyt toisesta suunnasta vihreiden valojen takaa tulleen auton alle.