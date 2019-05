SpaceX laukaisi 60 internet-satelliittia kiertoradalle

Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on laukaissut ensimmäiset Starlink-hankkeensa satelliitit Yhdysvaltain Floridasta. Maapallon kiertoradalle lähetettiin 60 satelliittia.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota nopea internet-yhteys avaruudesta käsin erityisesti ihmisille, jotka ovat perinteisten maayhteyksien ulottumattomissa. Yhtiön mukaan sen avaruuspohjaista laajakaistaverkkoa voi tulevaisuudessa käyttää missä päin tahansa maailmaa.

Starlink aloittaa toimintansa, kun avaruuteen on laukaistu 800 satelliittia. Hankkeen valmistuessa satelliitteja on suunnitelmien mukaan käytössä yli 12 000 kappaletta.

STT

