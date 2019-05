St. Louis Blues etenee Stanley Cupin finaaleihin – Joonas Donskoin San Jose lähtee kesälaitumille

St. Louis Blues etenee Stanley Cupin finaaleihin voitettuaan Joonas Donskoin San Jose Sharksin jääkiekon NHL:ssä. St. Louis Blues kukisti San Josen 5-1 länsilohkon kuudennessa loppuottelussa. St. Louis voitti ottelusarjan voitoin 4-2.

St. Louis kohtaa finaaliotteluissa Tuukka Raskin Bostonin. Loppuottelusarjan ensimmäinen peli on Bostonissa maanantaina.

St. Louis yltää NHL:n finaaleihin ensi kertaa sitten vuoden 1970, jolloin se hävisi Bostonille.

– Tämä on uskomatonta, Bluesin hyökkääjä Pat Maroon sanoi ottelun jälkeen NHL.comin mukaan.

– Tämä kaupunki on odottanut tätä nyt niin monta vuotta. Vielä neljä voittoa. Meidän täytyy vain jatkaa sitä, mitä me teemme, hän jatkoi.

Ottelun avausmaalin tykitteli St. Louisin David Perron, kun peliä oli pelattu reilun minuutin verran. Joukueen toinen maali syntyi Vladimir Tarasenkon lavasta ajassa 16.16.

Ottelun toisen erän alussa San Jose onnistui kaventamaan 2-1:een, kun David Gambrell iski joukkueen ensimmäisen maalin Donskoin avustuksella.

St. Louis kuitenkin venyi vielä toisessa erässä 3-1-johtoon, kun Brayden Schenn löi maalin ajassa 12.47.

Ottelun kolmas erä oli St. Louisin juhlaa, kun se viimeisteli voittonsa vielä kahdella maalilla.

Loukkaantumiset vaikeuttaneet San Josen asemaa

San Josen maalivahti Martin Jones torjui ottelussa 14 kertaa, St. Louisin maalia vahtinut Jordan Binnington puolestaan 25 kertaa.

San Josen asemaa pudotuspeleissä ovat vaikeuttaneet loukkaantumiset. San Jose joutui pelaamaan illan ottelun ilman hyökkääjiään Tomas Hertliä ja Joe Pavelskia sekä puolustaja Erik Karlssonia.

Loppuottelusarjojen loputtua pudotuspelien piste- ja maalipörssin ykkössijaa pitää San Josen Logan Couture. Hän keräsi pudotuspeleissä yhteensä 20 pistettä ja teki 14 maalia. Maalivahdeista kaikilla mittareilla mitattuna ykkössijaa pitää Bostonin Tuukka Rask.

