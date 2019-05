Fordin Teemu Suninen oli kolmantena ja Toyotan Jari-Matti Latvala neljäntenä Portugalin MM-rallin avanneen 12,35 kilometrin mittaisen erikoiskokeen jälkeen. Kärjessä on Daniel Sordo ja toisena Ott Tänak. Kärkinelikko on viiden sekunnin sisällä.

Toinen erikoiskoe on jo käynnissä. Tänään ajetaan yhteensä seitsemän erikoiskoetta.

STT

