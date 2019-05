Sunnuntaina äänestetään europarlamenttivaaleissa kello 9 alkaen – Katso Salon äänestyspaikat

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Vaalihuoneistot avautuvat kello yhdeksän.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää kello 9–20 vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle postitettuun ilmoituskorttiin.

Katso täältä Salon äänestyspaikat.

Salossa 19,8 prosenttia äänioikeutetuista on jo äänestänyt ennakkoon näissä vaaleissa. Se on hieman vähemmin kuin koko maassa keskimäärin.

VARSINAIS-SUOMESTAEuroopan parlamenttivaaleissa on yhteensä 19 ehdokasta. Isoista puolueista kokoomuksella, keskustalla ja Vasemmistoliitolla on listoillaan kaksi ehdokasta, vihreillä vain yksi.

Eniten ehdokkaita on Eläinoikeuspuolueella, joka on EU-vaaleissa kolmen varsinaissuomalaisen ehdokkaan voimin.

Sen sijaan Sdp:llä ei ole Varsinais-Suomesta yhtään EU-ehdokasta, eikä myöskään Perussuomalaisilla.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Ehdokkaat ovat siten ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa.

VAALEISSA VALITAAN 28 jäsenvaltiosta yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin viideksi vuodeksi. Suomesta meppejä valitaan 13.

Mikäli Britannia eroaa EU:sta, valitaan parlamenttiin myös 14. jäsen Suomesta vaalin tuloksen mukaisesti. Samalla parlamentin paikkamäärä putoaa 705:een.

Viiden vuoden välein järjestettävissä vaaleissa valitaan Suomen edustajat Euroopan parlamenttiin, joka on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä.

VAALIPIIRILAUTAKUNNAT aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivän iltapäivällä. Tavoitteena on, että ennakkoäänestyksen tulos olisi valmis samana iltana viimeistään kello 20.

Heti kun vaalihuoneistot kello 20 ovat sulkeutuneet, vaalilautakunnat aloittavat vaalipäivänä annettujen äänten alustavan laskennan.

Alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana. Yleensä alustava tulos on kokonaisuudessaan selvillä noin kello 23.

Voit lukea vaalien tulosjutun SSS:n verkkosivuilta myöhään sunnuntai-iltana.