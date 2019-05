Suomen pienin kuorofestivaali muovautui 13 kuoron tapahtumaksi Somerolla

Somerolla järjestetään elokuussa kuorotapaaminen, jonka tavoitteena on tarjota lähialueen kuoroille mahdollisuus tavata toisia kuoroja.

Kaurakedon kuarovestivaalin ”isä” on Someron Naiskuoron ja Someron Laulumiesten kuoronjohtaja Olli Salomäenpää . Hän kertoo, että tapahtuma sai alkunsa ideasta järjestää Suomen pienin kuorofestivaali.

– Suomessa on isoja kuorotapahtumia, mutta niissä lähinnä huippukuorot esittäytyvät toisilleen. Halusimme järjestää Somerolla alueellisen matalan kynnyksen kuorofestivaalin.

Salomäenpää korostaa kuorojen yhteisten tapaamisten merkitystä.

– On hyvin tärkeää, että kuorot näkisivät toisiaan. Voi kuunnella ja nähdä, miltä toiset kuorot kuulostavat, miten ne esiintyvät ja millaisia kappaleita toisilla on. Siitä voi saada ideoita myös omaan tekemiseen. Toisaalta kuorolaulussa tärkeää on sosiaalisuus, yhdessä tekeminen. Kuorotapaamisessa voi tavata muitakin samoista asioista kiinnostuneita kuin oman kuoron jäseniä.

Someron seurakunnan kanttorina toimivan Salomäenpään idea johti lopulta siihen, että elokuun 24. päivä Majatalo Myötätuulessa Kaurakedon vanhalla koululla vietetään kuorojen yhteistä päivää.

– Ajankohta on kuoroille mahdollisimman surkea, kun takana on kesätauko. Näin kaikki tulevat paikalle juuri niillä lauluilla, mitä kuoroilla sattuu olemaan harjoiteltuna. Näin ilmapiiri pysyy mahdollisimman rentona ja ei-kilpailuhenkisenä, Salomäenpää sanoo.

Kuarovestivaaliin on tällä hetkellä ilmoittautunut mukaan kolmetoista kuoroa. Pari ryhmää miettii vielä asiaa.

– Kuoroja on tulossa Someron lisäksi Salosta, Koskelta, Loimaalta ja Forssasta, Someron Naiskuoron puheenjohtaja Mirja Honkanen kertoo.

Honkanen odottaa itse kuorojen yhteistapaamista innolla.

– On todella mukava kuulla muita kuoroja ja tavata toisia laulajia. Se antaa paljon myös itselle. Samalla voi saada uusia ajatuksia omalle kuorolle.

Myös yleisö pääsee seuramaan tapahtumaan osallistuvien kuorojen esiintymisiä.

Kaurakedon kuarovestivaali on osa Someron Naiskuoron, Majatalo Myötätuulen ja Someron Kulttuurin järjestämää Pieni laulujuhla -tapahtumaa, joka järjestetään 23.–25. elokuuta.

Laulujuhla alkaa perjantaina Lamminniemen hyvinvointikeskuksessa humoristisella yhteislaulutilaisuudella Suvivirsipäivämät . Näyttelijä Kati Urhon ja sopraano Kaisa Takkulan vetämä tilaisuus pitää sisällään ilosta laulantaa virsistä iskelmiin pastorin tarinoiden siivittämänä.

Perjantai-iltana on vuorossa Ilo Ensemble -kuoron konsertti Kiiruun talossa. Yhtye voitti kesäkuussa 2017 Tampereen Sävelen kansainvälisen yhteislaulukilpailun akustisen sarjan.

Tapahtuma päättyy sunnuntaina, jolloin Kiiruun talolla voi opetella rakkaita vanhoja koululauluja Nella-Mari Lindbergin johdolla. Lindberg johtaa Kirkonmäen koulun kuoroa ja laulaa Someron Naiskuorossa.