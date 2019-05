Suomen vahtivuorolle ripaus arktista ja oikeudenmukaisuutta – Näitä asioita puolueet edistäisivät EU-puheenjohtajakaudella

Suomen uusi hallitus haluaa EU:n tekevän puheenjohtajakaudellaan sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ilmastokestävää politiikkaa. Muun Euroopan huomio saatetaan kiinnittää myös arktiseen alueeseen ja pohjoisiin liikenneyhteyksiin.

Näin voi päätellä vastauksista, joita tulevat hallituspuolueet antoivat viime kuussa STT:n kyselyyn.

Puheenjohtajakauden ohjelmaa on valmisteltu Säätytalolla tulevien hallituspuolueiden kesken, eikä sen sisällöstä ole vielä tietoa. Mistään lyhyestä paperista ei ole kyse, sillä edeltäjät Itävalta ja Romania ylsivät 64 sivuun. Bulgaria mahdutti asiansa reiluun 40:een.

Asiakirja itsessään ei ole mikään bestseller. Mieliin jää useimmiten otsikko eli puheenjohtajakauden slogan. Puheenjohtajamaan ministereillä on tapana toistella usein yksinkertaista tunnuslausetta niin monta kertaa, että se varmasti jää mieliin, ainakin EU-piireissä.

Mallia voi ottaa Bulgarian sloganista ”Yhdessä me olemme vahvempia”, Itävallan ajatelmasta ”Eurooppa, joka suojelee” tai Romanian muotoilusta ”Koheesio, yhteinen eurooppalainen arvo”.

Tässä poimintoja puolueiden toiveista puheenjohtajakaudelle:

Veronkierron torjunta

Yritysten verokeinottelua on vaikeutettu EU:ssa veronkiertodirektiivillä. Sillä puututaan tyypillisimpiin kikkoihin, joita yritykset käyttävät vältelläkseen veroja.

Yritykset voivat kuitenkin edelleen hyötyä globaaleista epäkohdista, toteaa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus muiden kansainvälisten tutkimustalojen kanssa syksyllä julkaistussa raportissa.

SDP ja vasemmistoliitto ottaisivat veronkierron torjunnan esiin Suomen puheenjohtajakaudella.

– Verovälttely maksaa EU:lle vuositasolla satoja miljardeja euroja, vasemmistoliitto perustelee.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Brexitin myötä EU:ssa on herätty siihen, että unionin on autettava heikossa asemassa olevia. Marraskuussa 2017 Ruotsin sosiaalidemokraattinen pääministeri Stefan Löfven kutsui kollegansa Göteborgiin, jossa maat sitoutuivat sosiaalisiin oikeuksiin.

Poliittisessa julistuksessa listattiin 20 tavoitetta, sukupuolten tasa-arvosta oikeudenmukaiseen palkkaan, jotka maiden pitäisi turvata. Hallitusoven kynnyksellä olevista puolueista lähes kaikki nostaisivat sosiaaliset oikeudet esiin myös ensi kaudella.

Huomio arktiselle alueelle ja ilmastoon

Kiinnostavinta puheenjohtajakaudessa on se, miten Suomi soveltaa linjauksiaan eli miten se ohjaa kiistanalaisia neuvotteluita esimerkiksi budjetista, maahanmuutosta, oikeusvaltiosta ja ilmastotoimista.

Tiukinta ilmastolinjaa ajavat kahdeksan maata vetosivat aiemmin tässä kuussa, että neljännes EU:n budjetista pitäisi käyttää projekteihin, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta. EU:n pitäisi etujoukkojen mukaan olla hiilineutraali vuosisadan puoliväliin mennessä.

Tulevista hallituspuolueista SDP ja keskusta nostavat kärkiteemoikseen myös arktisen alueen ja pohjoiset liikenneyhteydet.

Suomi johtaa puhetta Euroopan unionin neuvostossa heinäkuun alusta vuoden loppuun. Ministerit vetävät oman alansa ministerikokouksia ja suomalaiset virkamiehet valmistelevia kokouksia. Poikkeuksena on ulkoministereiden kokous, jota johtaa EU:n korkea edustaja.

STT

Kuvat: