Suomi kohtaa jääkiekon MM-puolivälierässä Ruotsin – Venäjä jatkaa turnauksessa ainoana tappiotta

Suomi kohtaa jääkiekon Slovakian MM-kisojen puolivälieräottelussaan Kosicessa Ruotsin. Kahden viime vuoden maailmanmestari Ruotsi hävisi B-lohkon päätösottelussa Bratislavassa Venäjälle 4-7 ja sijoittui lohkossaan kolmanneksi.

Suomi oli Kosicen A-lohkon kakkonen. Lohkon voitti Kanada, joka kukisti viimeisessä pelissä Yhdysvallat 3-0.

Puolivälieräparit ovat Kanada-Sveitsi, Suomi-Ruotsi, Venäjä-Yhdysvallat ja Tshekki-Saksa. Ottelut pelataan huomenna. Suomen peli alkaa Suomen aikaa kello 21.15.

Kotietu on Kosicessa pelaavista puolivälieräjoukkueista Kanadalla ja Suomella ja Bratislavassa pelaavista Venäjällä ja Tshekillä.

Ruotsilla on MM-turnauksessa 21 NHL-pelaajaa. Suomen MM-joukkueesta tältä kaudelta NHL-pelejä on alla puolustaja Henri Jokiharjulla ja keskushyökkääjä Juho Lammikolla.

Venäjä voitti B-lohkossa kaikki seitsemän otteluaan yhteismaalein 36-7. Se on turnauksen ainoa tappioton joukkue.

Venäjä hurjana toisessa erässä

Ruotsi aloitti Bratislavassa avauserässä maalinteon Venäjää vastaan, kun Gabriel Landeskog ohjasi mailansa varrella Marcus Petterssonin laukauksen verkkoon. Venäjä nousi toisessa erässä alle kahdeksassa minuutissa Artjom Anisimovin, Jevgeni Dadonovin ja Aleksandr Ovetshkinin osumilla 3-1-johtoon.

Venäjä murskasi Ruotsin toisessa erässä 6-0.

Pittsburghin Jevgenin Malkin teki 1+1 pistettä ja Ovetshkinin NHL-seurakaveri Washington Capitalsista, keskushyökkääjä Jevgeni Kuznetsov syötti kaksi maalia. Maalin tehnyt ja toisen syöttänyt Ruotsin hyökkääjä William Nylander johtaa MM-pistepörssiä lukemin 5+12.

Kosicen A-lohkossa Kanada piti Yhdysvallat kurissa. Se meni ensimmäisessä erässä Pierre-Luc Dubois’n ja SM-liigaakin Kärpissä pelanneen Kyle Turrisin osumilla 2-0-johtoon.

Kanadan maalivahti Matt Murray piti nollan 28 torjunnalla.

Kanada hävisi ensimmäisen MM-ottelunsa Suomelle 1-3, mutta on sen jälkeen voittanut kuusi peliä peräjälkeen.

STT

