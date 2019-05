Suomi nousi yhden pykälän kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa

Suomi nousi yhden sijan sveitsiläisen liikkeenjohdon instituutin IMD:n vuotuisessa kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tiedotteessa. Suomi on nyt sijalla 15.

Talouskehityksen ja työmarkkinoiden vahvistuminen sekä muun muassa kansainväliset investoinnit ovat tulosten mukaan nostaneet Suomen sijoitusta.

IMD ottaa vertailussaan huomioon neljä pääkokonaisuutta: taloudellisen kehityksen, julkisen hallinnon tehokkuuden, infrastruktuurin ja yritysten suorituskyvyn. Parhaiten Suomi pärjää infrastruktuurin osalta ja sijoittuu viidenneksi. Heikoiten Suomi pärjää taloudellisen kehityksen kokonaisuudessa ja on sijalla 35.

Kolmen kärjessä ovat Singapore, Hongkong ja Yhdysvallat. Tutkimuksessa on yhteensä 63 maata.

Suomen paras sijoitus IMD:n vertailussa oli toinen sija vuonna 2002. Tällä vuosikymmenellä sijoitus on ollut 15-20:n välillä.

STT

