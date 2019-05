Sveitsiä edustava Laaksonen jäi vaille saumoja Djokovicia vastaan

Sveitsiä edustavan suomalaissyntyisen Henri Laaksosen tie tenniksen Ranskan avointen kaksinpelissä tyssäsi toiselle kierrokselle, ja varsin odotetusti. Laaksosella kun oli vastassa maailman ykköspelaaja ja turnauksen ykkössijoitettu Novak Djokovic. Serbialainen supertähti selvitti Laaksosen, 27, hieman yli puolessatoista tunnissa lukemin 6-1, 6-4, 6-3.

Djokovic hamuaa Pariisista harvinaisuutta. Jos hän yltää turnausvoittoon, hänellä on samanaikaisesti hallussa kaikkien neljän grand slam -turnauksen tittelit. Mestaruusjahti jatkuu kolmannella kierroksella Italian Salvatore Carusoa vastaan. Caruso on maailmanlistalla sijalla 147, ja Laaksosen tavoin hän raivasi tiensä turnauksen pääsarjaan karsinnan kautta.

Djokovicille päivä oli tunteikas, sillä hänen nelivuotias poikansa Stefan oli katsomossa.

– Päivä on erityinen, sillä ensimmäisen kerran elämässäni pelaan poikani edessä. Hän osoitti uskomatonta kärsivällisyyttä jaksaessaan istua paikallaan puolitoista tuntia. Yleensä hän ei ole noin kärsivällinen, Djokovic myhäili.

Viime vuonna Ranskassa Rafael Nadalille finaalin hävinnyt itävaltalainen Dominic Thiem jatkaa hänkin kolmannelle kierrokselle. Maailmanlistalla 91:ntenä oleva Kazakstanin Alexander Bublik viihdytti yleisöä muutamalla alakauttasyötöllä ja sinnitteli hyvin, mutta lopulta Thiem oli vahvempi erin 3-1.

– Olin valmistautunut (Bublikin alakauttasyöttöihin). Jos rehellisiä ollaan, se on hyvä vaihtoehto minun kaltaistani, kaukana takarajan takana olevaa pelaajaa vastaan, Thiem sanoi.

Thiem kohtaa seuraavaksi Uruguayn Pablo Cuevasin, joka päätti brittitoivo Kyle Edmundin turnauksen. Edmund jätti ottelun kesken polvivaivan takia, hävittyään kaksi ensimmäistä erää.

Saksalainen viitossijoitettu Alexander Zverev puolestaan pudotti ruotsalaispelaaja Mikael Ymerin. Zverev joutui avauskierroksella urakoimaan täydet viisi erää Australian John Millmania vastaan, mutta maailmanlistalla sijalla 148 oleva Ymer taipui suoraan kolmessa erässä.

Osaka ja Thiem kolmannelle kierrokselle

Tenniksen naisten maailmanlistan ykkönen Naomi Osaka nousi toisessa peräkkäisessä ottelussa vaikeuksista voittoon ja kukisti Ranskan avoimen mestaruusturnauksen toisella kierrokselle Victoria Azarenkan 4-6, 7-5, 6-3.

Ensimmäisen kierroksen ottelussaan Anna Karolina Schmiedlovaa vastaan Osaka oli kahden pisteen päässä tappiosta kunnes nousi voittoon. Azarenkaa vastaan Osaka hävisi avauserän ja oli toisessa 2-4 tappiolla, mutta rutisti voittoon. Kolmannella kierroksella Osaka kohtaa joko Kreikan Maria Sakkarin tai Tshekin Katerina Siniakovan.

Viime vuonna miesten kaksinpelin loppuottelussa Rafael Nadalille hävinnyt Dominic Thiem pinnisti kolmannelle kierrokselle pitämällä kurissa Kazakstanin Alexander Bublikin erin 6-3, 6-7 (6-8), 6-3, 7-5. Thiem oli neljännessä erässä häviöllä 2-5, mutta vältti viidenteen erään joutumisen viemällä viisi peliä peräjälkeen.

Thiem, 25, kohtaa kolmannella kierroksella Pablo Cuevasin. Uruguaylainen kepitti britti Kyle Edmundin, joka luovutti kolmannessa erässä tilanteessa 7-6 (7-3), 6-3, 2-1.

STT

Kuvat: