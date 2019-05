SVT: Irak tuomitsi ruotsalaisnaisen 15 vuoden vankeuteen Isis-yhteyksistä

Irakilainen tuomioistuin on tuominnut ruotsalaisnaisen 15 vuodeksi vankeuteen yhteistyöstä äärijärjestö Isisin kanssa, kertoo Ruotsin yleisradio SVT. Tuomioistuimen mukaan nyt 29-vuotias nainen tiesi, mitä teki, kun hän matkusti Irakiin elämään Isisin niin kutsuttuun kalifaattiin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ruotsalainen tuomitaan Irakissa Isis-yhteyksistä.

Nainen vapautettiin terrorismisyytteistä jo kertaalleen viime lokakuussa, mutta hänet tuomittiin puolen vuoden vankeuteen laittomasta maahantulosta. Vapautus terrorisyytteistä kumottiin noin kuukausi sitten.

Islamiin kääntynyt nainen matkusti miehensä luokse Irakiin vuonna 2014 kahden lapsensa kanssa. Isisin niin kutsutussa kalifaatissa heille syntyi vielä kolmas lapsi. Irakilaistaustainen ruotsalaismies kuoli vuonna 2016 pommituksissa Mosulin lähellä.

Nainen on tuomiostaan lähtien ollut vangittuna bagdadilaisessa naisvankilassa. Aluksi lapset asuivat vankilassa hänen kanssaan, mutta heidät toimitettiin miehen sukulaisille Irakissa.

Kolme ranskalaista tuomittiin kuolemaan

Samana päivänä ruotsalaisnaisen tuomion kanssa Irakissa tuomittiin kolme ranskalaismiestä kuolemaan Isisiin liittymisen vuoksi. Miehillä on 30 päivää aikaa valittaa tuomioistaan.

Irakin terrorismin vastaisen lain mukaan pelkästä Isisin jäsenyydestä voidaan tuomita kuolemaan, vaikkei olisi osallistunut taisteluihin.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet Irakin oikeuslaitosta siitä, että tuomioiden perusteina käytetään kiduttamalla saatuja todisteita.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svensk-kvinna-med-is-kopplingar-domd-till-15-ars-fangelse-i-irak

STT

Kuvat: