Syyrian sodan traumatisoimia eläimiä hoidetaan aromaterapialla Jordaniassa – ”Karhut pelkäsivät lentokoneiden ja helikopterien ääntä”

Kaksi vuotta sitten Syyriassa Aleppon lähellä tehtiin epätavallinen pelastusoperaatio. Taistelujen keskelle jääneestä Magic World -eläintarhasta pelastettiin yhteensä kymmenkunta leijonaa, tiikeriä, karhua, hyeenaa ja koiraa – kaikki, mitä oli jäljellä tarhan alkuperäisistä noin 300 asukkaasta.

Osa eläimistä kuljetettiin naapurimaahan Jordaniaan, missä toimiva Al Ma’wa -keskus on erikoistunut traumatisoituneiden eläinten hoitamiseen. Keskuksessa elää kolmisenkymmentä eläintä, jotka on pääosin pelastettu Syyriasta ja Israelin saartamasta Gazasta.

Aasianmustakarhut Sukkar ja Loz olivat saapuessaan nälkiintyneitä ja traumatisoituneita vuosia jatkuneista taisteluista.

– Pitkään karhut pelkäsivät lentokoneiden ja erityisesti helikopterien ääntä. Yli vuoden ajan ne menivät aina sisälle suojaansa, kun lentokone lensi yli, kertoo karhujen hoitaja Khaled Ayasra.

Sittemmin Sukkar ja Loz ovat reipastuneet kovasti.

– Ne vaikuttavat onnellisemmilta ja leikkivätkin nykyään, Ayasra sanoo.

Leijonat pelastettiin Gazan pommituksista

Keskuksessa eläinten kuntouttamiseen on monia keinoja. Oikea ruokavalio ja virikkeet, kuten lelut, ovat tärkeitä.

Hoitokeinona käytetään myös eräänlaista aromaterapiaa: monia eläimiä rauhoittaa, kun niiden tarhoihin laitetaan yrteistä ja mausteista tehtyä tuoksusekoitusta.

Leijonat Sultan ja Sabreen pelastettiin vuonna 2014 eläintarhasta Gazasta Israelin raskaiden pommitusten jälkeen. Alkuun Sultan oli hyvin hermostunut ja tuhosi tarhastaan kaiken, minkä löysi. Nykyään rauhallista eläintä ei tahdo tunnistaa samaksi leijonaksi, Ayasra sanoo.

Keskusta pyörittää Jordanian prinsessan Alian säätiö kansainvälisen Four Paws -eläinsuojelujärjestön kanssa. Vaikka kyseessä ei ole eläintarha, keskuksessa voi vierailla. Silti tärkeintä on, että eläinten olot ovat mahdollisimman samankaltaiset kuin luonnossa, keskuksen johtaja korostaa.

– Jos eläimet eivät halua nähdä ihmisiä, ne voivat mennä metsään ja olla itsekseen. Niillä on ollut vaikeaa, ja näin yritämme auttaa, puiston johtaja, eläinlääkäri Marek Trela kertoo.

STT

Kuvat: