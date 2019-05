Syytetyt kiistivät pyörätuoliuhrin murhan Salossa

Salolaisen naisen murhasta syytetyt teinityttö ja nuorimies kiistivät henkirikoksen oikeudenkäynnissä Turussa maanantaina. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkottavaksi jäi, kumpi heistä viilsi veitsellä kuolettavan haavan uhrin kaulaan.

– Rikos on tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Uhrin vammojen laatu ja sijainti osoittavat tekijöissä sitkeää surmaamistarkoitusta, kihlakunnansyyttäjä Ville Urpomäki totesi Turun oikeustalossa maanantaina.

Pyörätuolista lattialle kiskaistua uhria oli syyttäjän mukaan paitsi viilletty ja pistetty veitsillä myös lyöty ja potkittu. Naisen päälle oli myös heitetty mikroaaltouuni ja peili. Syyttäjä piti tekoa kokonaisuudessaan törkeänä.

– Tekijöitä on ollut kaksi, rikos on tehty uhrin kodissa ja uhri on ollut terveydentilansa ja päihtymyksensä takia puolustuskyvytön, syyttäjä perusteli.

Syytetyt myönsivät vain pahoinpitelyn tai korkeintaan törkeän pahoinpitelyn.

Poliisi löysi 28-vuotiaan salolaisnaisen surmattuna Ylä-Ollikkalasta torstaina yöllä 1. marraskuuta. Salon poliisi oli murhatutkinnasta poikkeuksellisen vaitonainen, eikä kertonut yksityiskohtia yön tapahtumista. Poliisi mainitsi vain, että teossa oli käytetty astaloa, joka voi tarkoittaa lähes mitä tahansa tilapäistä lyömäasetta.

Oikeudenkäynnissä tappavaksi astaloksi paljastuivat fileerausveitsi ja keittiöveitsi. Fileerausveitsi oli pystyssä vainajassa poliisin tullessa paikalle. Asunnosta löytyi lisäksi katkennut keittiöveitsi, jossa oli syyttäjän mukaan uhrin verta.

– Katkennutta veistä on käytetty teossa, syyttäjä uskoi.

Kymmenkunta ihmistä oli kokoontunut kohtalokkaaseen illanviettoon uhrin kerrostaloasuntoon Päivärinnankadulle. Naapurit joutuivat hälyttämään poliisin kahdesti. Oikeus kuunteli tallenteita hätäkeskuspuheluista, joista ensimmäinen oli tullut ennen puoltayötä.

– Kauhea meteli. Täällä tapellaan ja heitellään huonekaluja. Porukkaa on ulkona ja sisällä. Monta tuntia jo jatkunut, soittaja ilmoitti.

Salon poliisin partio kävi rauhoittelemassa, mutta metakka yltyi uudestaan. Hätäkeskus sai tunnin päästä kaksi soittoa. Toisen soittajan mielestä asunnossa täytyy olla tekeillä ”jotain omituista”.

– Kuulostaa, että pistettäisiin kämppää palasiksi.

Poliisipartio meni paikalle uudestaan puoli kahden maissa. Konstaapelit näkivät ikkunasta, että lattialla makasi verinen nainen. Asunnossa ei ollut muita. Partio murtautui ovesta sisään, mutta uhri oli jo menehtynyt eikä hänen pelastamisekseen ollut tehtävissä enää mitään.

Poliisi otti murhasta epäillyt kiinni hetimmiten. Molemmat olivat humalassa ja heidän vaatteissaan oli uhrin verta. Tekohetkellä vasta 15-vuotias tyttö ja 23-vuotias salolaismies ovat olleet vangittuina siitä lähtien. Molemmille on tehty myös mielentilatutkimus.

Tunnelma käräjäsalissa oli maanantaina jännittynyt.

– Voiks pyyhkii sen virneen naamalta, uhrin lähiomainen kivahti, kun vanginvartijat saattoivat salolaismiehen saliin.

Puolustusasianajaja Kari Eriksson yritti lieventää jännitteitä kertomalla, ettei hänen päämiehensä ilme kerro ylimielisyydestä eikä sitä ole tarkoitettu loukkaavaksi. Erikssonin mukaan virnistely oli syytetyn ominaisuus.

Eriksson on raakoihin rikosjuttuihin erikoistunut oululainen varatuomari. Hänen tunnetuin asiakkaansa on ehkä sarjakuristaja Michael Penttilä.

Sekä teinityttö että nuorukainen kertoivat oman näkemyksensä yön tapahtumista. Ne poikkesivat paljon siitä, mitä kumpikin oli kertonut poliisikuulusteluissa.

Teinityttö oli poliisille kertonut tappaneensa uhrin. Oikeuteen tuotiin kuitenkin epäilys, että hän olisi vain halunnut pelastaa elinkautiselta nuorukaisen, josta hän välitti. Mies puolestaan oli jossain kuulustelussa kuulusteluissa todennut, että ”kai minä sen kurkun olen leikannut auki”.

– Tarkoitus oli ottaa syy omille niskoilleni. En ole koskenut veitseen missään vaiheessa, mies ilmoitti oikeudessa.

Puolustusasianajaja Erikssonilla oli vastaus valmiina kysymykseen, miksi hänen päämiehensä vaatteet olivat veressä.

– Lattia oli ollut liukas verestä, hän oli liukastunut ja ryvettynyt kaatuessaan.

Teinityttö myönsi oikeudessa iskeneensä uhria veitsellä kahdesti rinnan alueelle. Uhri olisi vielä silloin istunut pyörätuolissa. Tyttö kertoi joutuneensa tämän jälkeen paniikkiin.

– Sitten vasta tajusin, mitä olin tehnyt. En uskonut koko tilannetta. Kädet alkoivat täristä, en saanut henkeä.

Surmatun naisen poikaystävä kertoi seurustelleensa uhrin kanssa kahdeksan vuotta pieniä taukoja lukuun ottamatta. Poikaystävä oli virallisesti kirjoilla toisaalla, mutta hän oli asunut uhrin luona.

– Hän oli täysin pyörätuolipotilas. Voimat riittivät siihen, että pystyi seisomaan tuen varassa vain muutaman sekunnin. Viime aikoina hän ei pystynyt nousemaan omin voimin. Jos hän kaatui, minä nostin, poikaystävä kertoi.

Nainen oli loukkaantunut vaikeasti kaksi vuotta aiemmin jouduttuaan tapon yrityksen uhriksi. Puukottaja tuomittiin tuolloin kuudeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan. Syyttäjä kuvaili tekoa kidutustyyppiseksi väkivallaksi.

”Uhri jäi pyörätuoliin”, Salon Seudun Sanomat kertoi marraskuussa 2016.

Syyttäjä vaatii salolaismiehelle elinkautista vankeusrangaistusta ja teinitytölle vähintään kymmenen vuoden vankilatuomiota. Naisen murhasta syytetyn kaksikon ristiriitaiset kertomukset jäivät oikeuden pohdittavaksi.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus ratkoo juttua kolmen tuomarin kokoonpanossa. Tuomio annetaan myöhemmin kansliasta.