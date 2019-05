Euroopan valovoimaisimpiin naisartisteihin kuuluva Tarja Turunen tekee ensi joulun alla kirkkokonserttikiertueen. Yhdessä jouluna –kiertue saapuu Halikon kirkkkoon keskiviikkona 4. joulukuuta.

15 konsertin kiertue alkaa Iisalmen kirkosta 22. marraskuuta ja päättyy Kuusankosken kirkkoon 13. joulukuuta.

Nykyisin Espanjassa perheineen asuva Tarja Turunen odottelee jo tulevaa joulukiertuettaan.

– Olen ikionnellinen päästessäni pitkästä aikaa tekemään näin mittavan kotimaan joulukiertueen, hän kertoo.

– Olen jouluihminen ja tykkään laulaa joululauluja.

Edellisen kerran Turunen nähtiin Suomessa kirkkokonserttikiertueella jouluna 2014.

– Kesä ei ole vielä oikein alkanutkaan ja jo nyt minä suorastaan palan halusta päästä taas esiintymään suomalaisyleisölle!

Tarja Turunen vihjaa, että ensi jouluna luvassa on jotain maagista.

– Haluan, että jokainen lähtee konsertistani hymy huulillaan ja lämpö sydämessään. Vaikka kotona ei olisikaan ketään odottamassa, kukaan ei ole yksin keikalle tullessaan. Tehdään siis juhlapyhistä ikimuistoiset ja ollaan yhdessä jouluna, hän toteaa.

Kiteeläislähtöinen sopraano toimi vuodesta 1996 vuoteen 2005 maailmankuulun suomalaisen Nightwish-yhtyeen solistina.

Sooloartistina menestyksellisesti Nightwishin jälkeen levyttänyt ja esiintynyt Turunen on viettänyt kuluneen kevään uutta rock-albumia valmistellen. Tarjan seitsemännen sooloalbumin In The Raw julkaisua odotetaan ensi elokuussa.

KIRKKOKONSERTTIKIERTUE 2019

Pe 22.11. Iisalmen kirkko

La 23.11. Oulun Tuomikirkko

Su 24.11. Vaasan kirkko

To 28.11. Keski-Porin kirkko

Pe 29.11. Ristin kirkko, Lahti

La 30.11. Mikaelin kirkko, Turku

Su 01.12. Lakeuden Ristin kirkko, Seinäjoki

Ke 03.12. Kallion kirkko, Helsinki

To 04.12. Halikon kirkko, Salo

Pe 05.12. Kotkan kirkko

La 07.12. Kuopion Tuomiokirkko

Su 08.12. Joensuun kirkko

Ke 11.12. Kokemäen kirkko

To 12.12. Tuomiokirkko, Tampere

Pe 13.12. Kuusankosken kirkko

Konsertit alkavat kello 19

Liput alkaen 39,90 euroa