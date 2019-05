Tasa-arvoa komissioon

Peli Suomen seuraavan komissaarin valinnasta käy kiihkeänä. Perinteiseen tapaan komissaarin valinta kuuluu pääministeripuolueelle. Valinnan tekee siis SDP ja viime kädessä hallitusneuvotteluja vetävä puheenjohtaja Antti Rinne.

Jokainen puolue löytää sopivan ehdokkaan omista riveistään, joten seuraava komissaari tulee SDP:stä.

Suomen nykyisellä komissaarilla Jyrki Kataisella (kok.) on vaikutusvaltainen paikka komission varapuheenjohtajana. Hän ilmoitti jo viime kesänä, ettei tavoittele jatkoa. Katainen kertoi palaavansa Suomeen, kun nykyisen komission työ päättyy.

Tarkempaa tietoa saatiin maanantaina, kun Katainen kertoi hakevansa Sitran yliasiamiehen tehtävää. Tätä pestiä on aiemmin hoitanut muun muassa entinen pääministeri Esko Aho (kesk.). Nykyisin yliasiamiehenä on toiminut kymmenen vuotta Nokia-taustainen Mikko Kosonen.

Puheenjohtaja Antti Rinne on antanut ymmärtää, että Suomen seuraavan komissaarin pitäisi olla nainen.

Tilanne hieman mutkistui, kun puolueen pitkäaikainen vaikuttaja Eero Heinäluoma nousi EU-parlamenttiin lähes 130 000 äänellä. Hän on kertonut olevansa kiinnostunut komissaarin paikasta.

Vaikka komissaaria ei äänimäärillä valitakaan, vaatii äänikuninkaan ohittaminen hyviä perusteluja. Tasa-arvokysymys ja tämänkin lasikaton rikkominen ovat kelpo syitä valita tehtävään nainen. Tähän saakka Suomen kaikki kolme komissaaria ovat olleet miehiä.

Heinäluoman ohella kärkinimiä komissaarikisassa ovat SDP:n entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.).

Valinnan vaikeutta kuvaa, että Rinne pitää mahdollisena Eero Heinäluoman nostamaa ajatusta kahden ehdokkaan mallista. Siinä Suomi asettaisi komissaariksi ehdolle kaksi henkilöä, miehen ja naisen. Lopullinen valinta tehdään, kun koko komission henkilövalinnat alkavat hahmottua.

Tämä malli avaa mahdollisuuden, että tasa-arvokysymys tulee tarkasteluun koko komissiossa. Tasa-arvo kuuluu eurooppalaisiin arvoihin, ja sen pitää näkyä myös tärkeissä henkilövalinnoissa.