Teijon kansallispuisto pysyy kunnossa vankityöllä

Metsähallituksen ylläpitämissä kansallispuistoissa työskentelee vuosittain kymmeniä avolaitosvankeja. Vankityövoiman käyttö on lisääntynyt kansallispuistoissa viime vuosina.

Teijon kansallispuistossa työskentelee nyt ensimmäistä kertaa avolaitosvankeja ympärivuotisesti.

– Vankityövoimaa on toki aikaisemminkin ollut Teijolla apuna erilaisissa projekteissa, mutta nyt saimme rahoitusta, mikä mahdollistaa avolaitosvankien työskentelyn koko vuoden ajan, sanoo kenttäpäällikkö Anssi Riihiaho Metsähallituksesta.

Metsähallituksen kohteissa etelärannikolla työskentelee vuosittain yli kolmekymmentä avolaitosvankia. Näistä muutama tekee töitä Teijon kansallispuistossa.

– Eniten avolaitosvankeja työskentelee Uudellamaalla Sipoonkorven ja Nuuksion kansallispuistoissa sekä Vallisaaressa.

Metsähallitus ja Rikosseuraamuslaitos ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään.

– Vankien tekemästä työstä on meille todella suuri apu, kansallispuistot ja monet muut luontokohteet eivät pysyisi kunnossa ilman vankityötä. Myös kustannustehokkuudella on iso merkitys, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen .

Myös Rikosseuraamuslaitoksella ollaan tyytyväisiä.

– Metsähallitus on meille tärkeä yhteistyökumppani, sanoo erityisasiantuntija Satu Rahkila Rikosseuraamuslaitokselta.

Vankityöllä on Suomessa pitkät perinteet.

– Vankityön merkitys on muuttunut aika lailla 1940–1970-luvuilta, jolloin vangit määrättiin muun muassa raivaamaan soita ja rakentamaan teitä.

Kansallispuistoissa tehtävä työ on niin sanottua avolaitostyötä, jota tehdään vankilan ulkopuolisissa kohteissa. Avovangit tekevät kansallispuistoissa monenlaisia töitä.

– Eniten on tietysti perushuoltotöitä, kuten polttopuiden tekemistä ja viemistä kohteisiin, käymälöiden tyhjennystä, vieraslajien poistoa sekä raivaamista ja niittämistä, Riihiaho luettelee.

Osalla vangeista saattaa olla aiempaa työkokemusta esimerkiksi rakennustöistä, jolloin apua saadaan myös vaativampiin rakennusprojekteihin.

Teijolla vangit ovat tänä keväänä muun muassa merkinneet retkeilyreittejä uudelleen sekä purkaneet vesivahingosta kärsineen rakennuksen lattiaa ja eristeitä Kirjakkalassa.

– Itse asiassa perusrahoitus on niin kehno, että miltei kaikki Teijon kansallispuistossa viime vuosina tehty työ on toteutettu avovankityöllä. Vankityö on meille korvaamatonta, Riihiaho toteaa.

Avovankityöhön käytettävä rahoitus tulee vuosittain Oikeusministeriöltä. Teijolla töitä on vangeille tiedossa vuoden loppuun asti, jolloin rahoitus on jälleen katkolla.

Vangeilta saatu palaute kansallispuistoissa työskentelystä on ollut positiivista.

– Työ koetaan mielekkäänä ja kansallispuistoympäristössä myös luontoyhteydellä on kuntouttava merkitys. Työskentely yhdessä muiden vankien kanssa kasvattaa myös ryhmätyötaitoja, Rahkila sanoo.

Avolaitostyön työ edistää myös vangin integroitumista takaisin yhteiskuntaan ja palaamista työelämään.

– Tässä yhtälössä voittavat kaikki: vangit, yhteiskunta ja luonto, Riihiaho toteaa.

Rahkilan mukaan vankiloissa pohditaan aina tarkkaan, ketkä vangeista soveltuvat työskentelemään laitoksen ulkopuolella.

– Ulkopuolisiin kohteisiin siirrytään vasta sen jälkeen, kun vanki on osoittanut kykenevänsä tarjottuun työhön ja tietynlainen luottamus on syntynyt.

Kansallispuistoissa ja muissa kohteissa työskentelevät avolaitosvangit saavat työstä avolaitospalkkaa, mikä on hieman suurempi kuin vankilan sisällä järjestetyssä työtoiminnassa saatava toimintaraha.

Rikosseuraamuslaitos tekee yhteistyötä myös Museoviraston kanssa. Avolaitosvangit ovatkin tehneet pitkään töitä kansallispuistojen lisäksi myös muun muassa Olavinlinnassa ja Suomenlinnassa.

Avolaitostyötä halutaan kehittää myös tulevaisuudessa.

– Vangeilla on nykyään mahdollisuus myös ammattitutkinnon tai sen osien suorittamiseen työn ohella. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa ympäri maata, Rahkila kertoo.

Vangit apuna metsän hallitussa poltossa

kansallispuistossa Metsäkulmalla voi vielä haistaa savun. Paikalla poltettiin kaksi viikkoa sitten hallitusti noin 4,5 hehtaaria metsää. Kyseessä oli Metsähallituksen suorittama niin sanottu ennallistamispoltto.

Metsän polttamista varten piti ennakkoon kaivaa palokujia, kaataa puita sekä tarkistaa, ettei linnuilla ole alueella pesiä. Paikalle vedettiin myös lukematon määrä paloletkua.

– Tämäkään työ ei olisi onnistunut ilman vankityövoimaa, sanoo Metsähallituksen Varsinais-Suomen luontovalvoja ja vankityönjohtaja Petri Loikkanen .

Loikkanen kertoo, että metsää poltettiin hallitusti vähän kerrallaan. Polttamisen jälkeen aluetta vartioitiin tarkasti useiden päivien ajan.

– Täällä jopa yöpyi pari ihmistä vartiossa, hän kertoo.

Metsän polttaminen on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää, sillä metsäpalot ovat aina olleet olennainen osa metsien luonnollista kiertokulkua.

– Suomessa palaa nykyään vuosittain vain vajaa tuhat hehtaaria metsää, kun entisaikaan metsää paloi vuosittain jopa satatuhatta hehtaaria, aikaisemmin palomiehenä työskennellyt Loikkanen kertoo.

Myös Petri Loikkanen painottaa vankityön tärkeyttä kansallispuistojen kunnossa pysymiselle.

– Teijon kansallispuisto olisi lähes täysin oman onnensa nojassa ilman vankityötä. Työn määrä lisääntyy koko ajan, kun kansallispuiston kävijämäärät kasvavat.

Teijon kansallispuistossa työskentelee parhaillaan kuusi avolaitosvankia.

– Miehillä on erittäin hyvä motivaatio työn tekemiseen. Mitään ongelmia ei ole heidän kanssaan ollut, Loikkanen sanoo ja jatkaa.

– Vangeille on tärkeää, ettei minulla ei ole minkäänlaista vankilastatusta vaan olen heidän työnjohtajansa. He ovat täällä töissä Metsähallituksella.

Loikkasella ei ole tietoa miesten taustoista, mutta moni haluaa kertoa vapaaehtoisesti omasta menneisyydestään.

– Täällä käydään välillä vakaviakin keskusteluita. Luonnon keskellä on selvästi helppo puhua.

Avolaitostyö on kuntouttavaa vankityötoimintaa, ja Loikkanen toivoo, että mahdollisimman moni vanki saisi jatkossa hyödynnettyä työssä saatua kokemusta.

Teijon kansallispuiston lisäksi avolaitosvangit ovat tänä vuonna työskennelleet Loikkasen kanssa myös muissa Metsähallituksen omistamissa kohteissa. Esimerkiksi niittohommia on tehty Kuusiston linnanraunioilla ja saaristossa.