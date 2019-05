The Times: Liberaalidemokraatit Britannian suosituin puolue

Britanniassa liberaalidemokraatit ovat nousseet suosituimmaksi puolueeksi, kertoo Timesin tuore gallup. Jos maassa järjestettäisiin vaalit nyt, vastaajista 24 prosenttia äänestäisi liberaalidemokraatteja. Puolue on pitänyt ensimmäistä sijaa viimeksi vuonna 2010, kun sen johdossa oli Nick Clegg.

Liberaalidemokraatit vastustavat brexitiä.

Toista sijaa pitää brexit-puolue, jota äänestäisi 22 prosenttia vastaajista. Kolmannen sijan jakavat konservatiivit ja työnväenpuolue, molempien kannatus on 19 prosenttia.

Vihreiden kannatus on kahdeksan prosenttia.

Verkkokyselyyn vastasi reilut 1 700 ihmistä, ja se tehtiin 28.-29. toukokuuta.

Edellisessä 13.-14. toukokuuta tehdyssä kyselyssä liberaalidemokraattien kannatus oli 16 prosenttia. Tuolloin ensimmäisen sijan jakoivat konservatiivit ja työväenpuolue 25 prosentin kannatuksella. Brexit-puoluetta kannatti 18 prosenttia. Vihreiden kannatus oli seitsemän prosenttia.

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/lib-dems-pro-remain-anti-brexit-surge-popular-3q6gr35cz

STT

