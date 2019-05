Tiistain Top Ten: Leijonien MM-kultasankarit

1) Jukka Jalonen, 2011 ja 2019

Italialaisessa palloiluhierarkiassa valmentajaa kutsutaan lapsista aikuisiin sanalla ”mister”. 20 vuotta sitten Mister Jalonen valmensi Italian Serie A:ssa Alleghen joukkuetta. 20 vuotta ja kaksi aikuisten ja yksi nuorten maailmanmestaruutta myöhemmin hän on Suomen kautta aikojen (jääkiekko)valmentaja. Sitouttamisen mestari, pelitavallinen edelläkävijä ja rehellisyyden perikuva.

Myös Sankari.

2) Mörkö Anttila, 2019

Ai että löikö Mörkö sisään? 203 senttimetriä pitkä todiste siitä, että kaikki todellakin on mahdollista. Vielä viime keskiviikkona Anttila oli Leijonakapteeni, joka pelasi alkulohkon tehoin 0+0. Neljä päivää ja neljä maalia myöhemmin Anttila on Suomen puhutuin, palvotuin ja lauletuin ihminen, jonka mukaan on ehditty nimetä jo jäähalli ja munkki. Kevät 2019 tullaan muistamaan Mörkön keväänä.

3) Ville Peltonen, 1995

Nittiofem. Thomas Östlundin kaatunut juomapullo. Kebab-kioski. Hattutemppu. Loistavasta pelaajaurasta ja loistavasti alkaneesta valmentajaurasta huolimatta Peltonen tullaan muistamaan ikuisesti ja ensisijaisesti Tukholman Globenin tapahtumista sunnuntaina 7. toukokuuta 1995.

4) Mikael Granlund, 2011

Jos Peltonen muistetaan hattutempusta, Granlund muistetaan MM-välierän ilmaveivistä. Mutta Granlund oli niin paljon muutakin. Finaalissa Granlund antoi yhden suomalaisen jääkiekkohistorian nerokkaimmista maalisyötöistä päätyplankin kautta Janne Pesoselle, joka teki finaalin lopullisesti ratkaiseen 4–1-maalin. Toki sitä oli mahdotonta saada postimerkkiin, toisin kuin ilmaveiviä.

5) Timo Jutila, 1995

Suomen ensimmäisen maailmanmestaruuden kasvot ja ääni. Kun Jutila sanoo pärisevällä tampereen murteella ”Curre”, muistot palaavat 24 vuoden taakse. Mutta Jutila ei ollut pelkkä seuramies, hänet valittiin kolme kertaa MM-kisojen tähdistöviisikkoon, myös vuonna 1995. Samana vuonna Jutilalla oli verottajan kanssa ongelmia, koska hänen tulonsa olivat koko joukkueen ansiota…

6) Saku Koivu, 1995

20-vuotias Saku Antero johdatti kuukauden sisällä TPS:n Suomen mestariksi ja Suomen maailmanmestariksi, vaikka partakaan ei vielä oikein tahtonut kasvaa. Hype oli valtava. Jos some olisi ehditty keksiä, se olisi pitänyt keksiä uudelleen, sillä Koivu olisi räjäyttänyt sen.

7) Kevin Lankinen, 2019

Kesken viime kauden Lankinen torjui muutaman ottelun ajan Imatran Ketterän maalilla Mestiksessä. Viime viikonloppuna hän torjui MM-mitalipeleissä yhtä vaille kaikki laukaukset, vaikka pelasi Venäjää vastaan viimeisen puoliminuuttisen ilman mailaa. ”On tämä ihmeellistä”, sanoisi Mertaranta.

8) Jarkko Immonen, 2011

Rantasalmen sulttaani ei pitänyt itsestään meteliä. Jonkun olisi pitänyt. Saattoi olla 2011 MM-turnauksen tärkein yksittäinen pelaaja omalle joukkueelleen. Immonen on edelleen ainoa suomalaispelaaja, joka on voittanut MM-kisoissa kullan ja pistepörssin.

9) Harri Pesonen, 2019

Muuramen Biisoni pakkasi kamansa JYPin SM-kullan jälkeen 2012 ja lähti mylvimään tarunhohtoiseen NHL:ään. Ura ei urjennut ja viimeiset viisi kautta hän on pelannut suomalaisten kiekkotutkan kantomatkan takana Sveitsissä. Nyt Pesosen tietää jokainen: vahva ja ennakkoluuloton MM-turnaus huipentui finaalin ratkaiseesseen 3–1-maaliin.

10) Jukka Tammi, 1995

Osoitus siitä, ettei aina tarvitse pelata sekuntiakaan ollakseen sankari. Koko turnauksen varavahtina toiminut Tammi puki kultakiimassa munasuojat päähän pukukopissa ja käytti MM-pokaalia ilmakitarana. Legenda oli syntynyt – nykyään tapahtunutta pidetään kai jo myyttinä.

Salkkarin urheilutoimitus listaa joka tiistai kymmenen parasta oleellisissa ja varsinkin epäoleellisissa kategorioissa.

