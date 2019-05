Tiistain Top Ten: Uhanalaisimmat yleisurheilun maailmanennätykset

1) Naisten 50 km kävely (Hong Liu 3.59.15)

Liu paransi maaliskuussa edellistä ME:tä lähes viidellä minuutilla. Tosin naisten osalta juuri arvokisoihin tullut raaka kestävyyslaji myös poistuu arvokisaohjelmasta jo ensi vuoden olympia-Tokion jälkeen.

2) Miesten 400 metrin aitajuoksu (Kevin Young 46,78)

Kuten tämän lehden viime perjantain numerossa käytiin läpi, on potentiaalia ennätysmurskajaisiin jopa useammalla miehellä. Heistä tämänkin kauden aloitti vakuuttavimmin Abderrahman Samba ajalla 47,27. Viime vuonna hän livahti kertaalleen jo alle 47 sekunnin (46,98).

3) Miesten maraton (Eliud Kipchoge 2.01,39)

Ennätys parani viime vuonna. Toisaalta mittariin tulee seuraavaksi 35 ikävuotta.

4) Miesten kuulantyöntö (Randy Barnes 23,12)

Ryan Crouser on ollut alkukaudella hirmuvireessä. Huhtikuussa tuli tulos 22,74, ja viime viikonloppuna tärähti lukemat 22,67. Yhdysvaltalaiselle 26-vuotiaalle työntäjälle 22 metrin tulos on arkipäivää. Elinikäisen kilpailukiellon saaneen Barnesin ME vuodelta 1990 on suuremmassa vaarassa kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla.

5) Miesten 400 metriä (Wayde van Niekerk 43,03)

Vasta 21-vuotias Michael Norman juoksi itsensä huhtikuussa kautta aikain tilaston neljännelle sijalle ajassa 43,45. Jo viime kaudella syntyi aika 43,61. Kun ratakierroksen parhaat ajat juostaan yleensä kesemmällä, ei Van Niekerk ole itsestään selvästi maailmanennätysmies enää lokakuussa.

6) Miesten seiväshyppy (Renaud Lavillenie 616)

Kaiken järjen mukaan Armand Duplantis , 19 vuotta, ei vielä voi hypätä maailmanennätystä. Kaiken järjen mukaan hänen ei kuitenkaan olisi pitänyt hypätä viime vuonna EM-Berliinissä tulosta 605, mutta hyppäsi kuitenkin. Kuusi metriä ylittyi myös runsas viikko sitten. Eikä etenkään Sergei Bubkan ulkorata-ME (614) enää järjettömän kaukana ole…

7) Miesten kiekonheitto (Jürgen Schult 74,08)

DDR:n Schultin ennätys kesti aikanaan täpärästi Virgilijus Aleknan hyökkäykset. Ruotsin Daniel Ståhl ei numerollisesti ole vielä yhtä lähellä: ennätys kahden vuoden takaa kirjataan numeroin 71,29. Tasaisuus kuitenkin vakuuttaa, kun kauden avauskilpailussa jokainen kuudesta heitosta kantoi vähintään 69 ja puoli metriä. Ikääkin on kiekonheittäjäksi vähän, 26 vuotta.

8) Miesten kymmenottelu (Kevin Mayer 9 126)

Viime syksyn ennätyksen ainoa uhkaaja on Mayer itse. Hän teki ME-sarjassaan oman ennätyksensä peräti neljässä lajissa ja oli lähes kaikissa muissakin lajeissa lähellä ennätystä. Moisen sarjan toistuminen olisi vielä hurjempi temppu kuin ME itsessään oli.

9) Naisten 3 000 metrin estejuoksu (Beatrice Chepkoech 8.44,32)

Chepkoech juoksi viime heinäkuussa yli kahdeksan sekuntia nopeammin kuin kukaan toinen nainen koskaan aikaisemmin. Hänen oma ennätyksensä parani yli 15 sekunnilla, ja 27-vuotiaan urheilijan toiseksi paras aika on 8.55,10. Välitöntä uutta supertulosta ei siis ole näköpiirissä.

10) Naisten 400 metrin aitajuoksu (Julia Pechonkina 52,34)

Uhanalaisia ME-tuloksia ei lopulta ole kovin montaa. Tämän kauden osalta on jo hyvin epätodennäköistä, että Dalilah Muhammad tai Sydney McLaughlin alittaisi Pechonkinan ajan.

Salkkarin urheilutoimitus listaa joka tiistai kymmenen parasta oleellisissa ja varsinkin epäoleellisissa kategorioissa.

Tiistain Top Ten 28: Eläimet suomalaisten urheiluseurojen nimissä