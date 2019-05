Trumpin hallinto sivuuttaa kongressin ja myy aseita Yhdysvaltojen arabiliittolaisille

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto on ohittanut maan kongressin ja päättänyt myydä 8,1 miljardilla dollarilla eli 7,2 miljardilla eurolla aseita Saudi-Arabialle ja muille arabiliittolaisilleen. Päätöstä perustellaan Iranin aiheuttamalla uhalla. Se on raivostuttanut lainsäätäjiä, jotka pelkäävät, että aseilla surmataan siviilejä Jemenissä.

Jemenissä on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa. Monet kuolonuhreista ovat olleet siviilejä.

Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Yhdysvallat kiertää kongressin vaatiman arvion ja sallii 22 asekuljetusta Saudi-Arabiaan, Arabiemiraatteihin ja Jordaniaan.

STT

Kuvat: