Tubettaja syötti kerjäläiselle hammastahnakeksiä Espanjassa – tuomioksi vankeutta, sakkoja ja kanavat kiinni

Hammastahnalla täytettyjen keksien syöttäminen kerjäläiselle toi sekä vankeus- että vahingonkorvaustuomion Youtube-vloggarille Espanjassa. Lisäksi somevaikuttajan Youtube-kanavat määrättiin suljettaviksi viideksi vuodeksi.

Tammikuussa 2017 julkaistulla videolla ReSet-nimellä tunnettu Kan-Hua Ren tarjosi romanialaiselle kerjäläiselle 20 euroa käteistä ja hammastahnalla täytettyjä keksejä. Lisäksi Ren oli kuvannut itseään kaivamassa alkuperäistä täytettä pois kekseistä ja täyttämässä niitä hammastahnalla.

– Ehkä menin aika pitkälle, mutta ajatellaan positiivisesti. Se auttaa häntä (kerjäläistä) puhdistamaan hampaansa, en usko hänen harjanneen hampaitaan sen jälkeen kun hänestä tuli köyhä, oikeus kertoo Renin sanoneen seuraajilleen.

Oikeuden mukaan kerjäläinen oksensi syötyään keksin.

”Ihmiset tykkäävät kaikenlaisesta kammottavasta”

Video herätti luonnollisestikin arvostelua, joten Ren palasi tapaamaan kerjäläistä ja antoi tälle toiset 20 euroa.

– Jos olisin tehnyt näin normaalille ihmiselle, kukaan ei olisi sanonut mitään, mutta koska hän on kerjäläinen, ihmiset valittavat, oikeus sanoo Renin kirjoittaneen tapaamisesta kuvaamansa videon yhteydessä.

Poliisi kertoo Renin yrittäneen maksaa uhrille 300 euroa sekä luvanneen viettää tämän kanssa yön ja tehdä siitä videon, jotta uhri ei tekisi valitusta.

Poliisin mukaan Ren on muissakin videoissaan ottanut kohteikseen heikossa asemassa olevia ihmisiä. Tubettaja tienaa kanaviensa mainoksilla, ja hänen kahdesta Youtube-kanavastaan toisella on yli 1,2 miljoonaa ja toisella 250 000 seuraajaa.

– Minä teen asioita esiintyäkseni, ihmiset tykkäävät kaikenlaisesta kammottavasta, Ren sanoi tuomioistuimelle.

Barcelonalainen tuomioistuin määräsi Renin maksamaan 20 000 euron korvaukset uhrille. Vankeutta Ren sai 15 kuukautta, mutta telkien taa hän ei todennäköisesti joudu, sillä Espanjassa väkivallattoman rikoksen tehneet ensikertalaiset eivät yleensä suorita alle kahden vuoden vankeusrangaistuksia.

Kanavien sulkeminen viideksi vuodeksi ei toteutunut ainakaan vielä perjantaina, sillä ReSetin kanavat olivat edelleen Youtubessa näkyvillä. Tuomio on päivätty viime keskiviikolle.

