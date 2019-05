Tuleen syttynyt Allegro korjattu – ei teknistä vikaa, juna valmis palaamaan liikenteeseen

Junan kattopalossa vaurioitunut Allegro-juna on korjattu, ilmoitettiin VR:n viestinnästä perjantaina. Junasta ei löydetty VR:n mukaan teknistä vikaa, ja se on valmis palaamaan liikenteeseen.

Pietarista kohti Helsinkiä lähteneen Allegron matka viivästyi Venäjän puolella keskiviikkoiltana, kun sen katolla syttyi sähköpalo. Ilmeisesti valokaaresta syttynyt palo sammui itsekseen.

VR luonnehti paloa harvinaiseksi.

– Se vaihtoehto, että palon syy olisi ollut junan tekninen vika, on pystytty sulkemaan pois. Tapauksen selvitystyö on silti kesken. VR etsii tulen syttymisen alkusyytä yhdessä venäläisten kanssa, kertoi Mira Linnamaa VR:n viestinnästä STT:lle.

Matkustajat poistettiin keskiviikkoiltana junasta, kun tulipalo oli havaittu. Puolen tunnin pysähdyksen jälkeen Allegro matkustajineen pääsi jatkamaan matkaansa.

STT

