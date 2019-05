Tulipalo katolla viivytti Allegron matkaa – juna saapui hieman myöhässä Helsinkiin

Katolla syttynyt tulipalo viivytti Pietarista lähteneen Allegro-junan matkaa keskiviikkoiltana. VR:n viestinnästä kerrottiin torstain vastaisena yönä, että juna saapui perille Helsinkiin hieman puolenyön jälkeen. Aikataulun mukainen saapumisaika oli keskiviikkona kello 23.57.

VR:n mukaan Allegron katolla syttyi sähköpalo hieman Pietarista lähdön jälkeen ja palo sammui itsekseen. Syttymissyy on toistaiseksi epäselvä.

– Tämänhetkinen tieto on, että virroitin löi junan kattoon valokaaren, mistä syttyi sähköpalo, VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnanmaa kertoi torstaiyönä.

Hän luonnehti tapahtunutta harvinaiseksi.

Matkustajat poistettiin junasta, kun tulipalo oli havaittu. Puolen tunnin pysähdyksen jälkeen Allegro matkustajineen pääsi jatkamaan matkaansa.

Juna on viety Helsingissä Ilmalan varikolle tutkittavaksi.

STT

Kuvat: