Tuomioistuin esti aborttiklinikan sulkemisen Missourissa – ainakin vielä

Yhdysvaltain Missourissa tuomioistuin esti perjantaina entistä tiukempien aborttilakien voimaantulon. Ilman oikeuden päätöstä laki olisi kesäkuun alusta alkaen kieltänyt abortit heti, kun sikiön sydänäänet alkavat kuulua.

Missourissa toimii vain yksi aborttiklinikka, jonka toiminnasta vastaa Planned Parenthood -seksuaaliterveysjärjestö. Laki olisi sulkenut klinikan ovet kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Tuomioistuimen linja oli, että lupa pysyy voimassa, kunnes järjestön oikeudelliset vaatimukset on käsitelty.

Useissa republikaanijohtoisissa Yhdysvaltain osavaltioissa on säädetty viime aikoina laki, joka kieltää abortin sikiön sydämenlyöntien kuuluessa. Yhtään lakia ei ole vielä voimassa, sillä tuomarit ovat muuallakin joko estäneet niiden toimeenpanon tai niistä on valitettu oikeuteen.

Planned Parenthood on kutsunut tilannetta ”kansalliseksi kriisiksi”.

