USA:n yleisesikunnasta kehuja Rovajärven ampuma-alueelle

Yhdysvaltain yleisesikunnan tutkimushaarajohtaja Mike Schifflett kehuu vuolaasti Rovajärven ampuma-alueen tarjoamia mahdollisuuksia Bold Quest -testaustapahtumalle. Hänen mukaansa suurella alueella voi toteuttaa erilaisten tykistöaseiden ja ilmasta pudotettavien pommien yhteisammuntoja, jotka eivät monessa muussa paikassa olisi mahdollisia.

Bold Questin järjestäminen Suomessa on hänen mukaansa perusteltua myös siksi, että eurooppalaiset liittolaiset ja kumppanit voivat tuoda paikalle raskasta kalustoaan, jota olisi liian kallista kuljettaa Yhdysvaltoihin.

Bold Quest 19.1 -harjoitusta tukevat kovapanosammunnat alkoivat Rovajärvellä tänään. Ampuvia joukkoja on Suomen lisäksi Belgiasta ja Ruotsista, tulenjohtoryhmiä muun muassa Yhdysvalloista ja Ranskasta.

Maalialuetta pöllyttivät maanantaina muun muassa suomalaiset raskaat raketinheittimet ja ruotsalaiset Archer-haupitsit. Pommittamisesta vastasi Yhdysvaltain merijalkaväen Hornet-hävittäjä.

Mutta eikö harjoittelu Suomessa ole nyt vastavuoroisesti hankalampaa ja kalliimpaa Yhdysvalloille, joka on koko harjoitussarjan alullepanija?

– Tämä on ihan ok ja hyvinkin sen arvoista, kun ajatellaan niitä hyötyjä, mitä tästä saamme, Schifflett sanoo hymy kasvoillaan.

Varusmiehet saivat näyttää kykynsä

Bold Quest -harjoitukset on toteutettu kahta poikkeusta lukuun ottamatta aina Yhdysvalloissa. Ilmavoimien komentajan Pasi Jokisen mukaan syksyllä 2016 alettiin suunnittelukokouksessa kysellä, voisiko joku Euroopasta tarjoutua isännäksi, jotta eurooppalaisia maita saataisiin enemmän mukaan. Suomi tarttui tilaisuuteen.

– En tiedä oliko meillä kilpailijoita, harjoitusta Suomessa johtava Jokinen sanoo.

Hänen mukaansa kaikki on toistaiseksi sujunut suunnitelmien mukaan ja näyttää siltä, että Bold Questille asetetut tavoitteet saadaan täyttymään. Bold Questissä tehdään paljon tietoverkoissa ja simuloiden, mutta oikeita ammuntojakin lopulta tarvitaan.

– Tarkkuus voidaan todentaa ainoastaan testillä, jossa jotain räjähtää oikeasti, Jokinen selvittää.

Aivan omaa Bold Quest -ampumaharjoitusta ei Rovajärvellä järjestetty, vaan monikansallinen tapahtuma tukeutui Maasotakoulun johtamaan kansalliseen ampumaharjoitukseen. Siihen osallistui myös alikersantti Samuel Mäkinen, jonka odotus palkittiin lopulta raskaan raketinheittimen oikealla laukaisulla.

– Nyt on aika hyvä fiilis. Vähän yllättyikin tuota jysähdystä, kun on vetänyt semmoista kuivaharjoittelua tähän asti, hän kertoi.

– Niin paljon on harjoiteltu, kyllähän se tuntui aika hiton siistiltä, säesti alikersantti Mikko Perälä samasta heitinvaunusta.

STT

