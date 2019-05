Vankeudessa olevat katalaanijohtajat vannovat virkavalansa Espanjan parlamentissa

Viisi katalaaniseparatistien johtajaa vapautettiin tänään väliaikaisesti vankilasta. Katalaanijohtajat päästettiin vapaaksi, jotta he pääsivät vannomaan virkavalansa Espanjan parlamentissa.

Heidän kannattajansa olivat vastassa raikuvien aplodien kera, kun miehet saapuivat aiemmin päivällä paikalle poliisisaattueessa. Heidät tuotiin vannomaan valaa Madridin lähellä sijaitsevasta vankilasta.

Neljä miehistä – Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull ja Josep Rull – tuli viime kuussa valituksi alahuoneeseen eli kongressiin ja viides eli Paul Romeva, senaattiin.

Heitä syytetään Katalonian yrityksestä irtautua Espanjasta vuonna 2017.

Huomiota ehdokkuuksista

Niin kuin muutkin parlamentin jäsenet he vannovat tänään kunnioittavansa Espanjan perustuslakia. Samaa perustuslakia, jota heidän syytetään loukanneen.

– He haluavat vaientaa ja marginalisoida meidät, mutta vaaliuurna on antanut äänemme takaisin, Junqueras kertoi uutistoimisto AFP:lle vankilasta kirjallisessa haastattelussa.

Junqueras on Katalonian entinen vara-aluejohtaja ja Katalonian tasavaltalainen vasemmisto (ERC) -separatistipuolueen puheenjohtaja.

Hän on päähenkilö oikeudenkäynnissä, joka alkoi helmikuussa Espanjan korkeimmassa oikeudessa Madridissa. Oikeudenkäynnissä syytetään yhteensä 12 katalaanijohtajaa kapinoinnista ja muista rikoksista, jotka liittyvät lokakuiseen kansanäänestykseen Katalonian itsenäisyydestä.

Junqueras on myös ehdolla eurovaaleissa sunnuntaina.

Katalonialaiset separatistipuolueet ovat vuodesta 2017 lähtien laittaneet vangittuja tai maanpaossa olevia johtajiaan ehdolle vaaleissa. Tällä pyritään saamaan huomio heidän ahdinkoonsa ja luoda painetta, joka johtaisi heidän vapauttamiseensa.

Tulenarka tilanne

Separatistijohtajien aloittaminen Espanjan parlamentissa voi saada tunteet roihuamaan kummallakin puolella kahtiajakautunutta valtiota. Heidän oikeustilanteensa voi myös aiheuttaa sen, että heidän mandaattinsa perutaan pikaisesti.

Konservatiivinen Kansanpuolue (PP) ja keskusta-oikeistolainen Ciudadanos ovat ilmoittaneet, että he aikovat yrittää estää sen, että miehet ryhtyvät työhönsä.

Parlamentin ala- ja ylähuoneissa täytyy nyt päättää, pidätetäänkö vangitut katalaanijohtajat virasta.

– Emme voi kieltää, etteivätkö tilanne ja skenaario olisi poikkeuksellisia. Mutta joka tapauksessa kunnioitamme oikeudellisia päätöksiä, sanoo Meritxell Batet, joka on Espanjan sosialistinen työväenpuolue PSOE:n ehdokas alahuoneen puhemieheksi.

STT

