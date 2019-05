Vapaavuori Säätytalon sote-ratkaisusta: Kaupunkilaisten painajainen jatkuu

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) moittii Säätytalon hallitusneuvotteluissa saavutettua ratkaisua sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen hallintomallista.

– Kaupunkilaisten painajainen jatkuu. Säätytalon maakuntaratkaisu on pettymys mutta ei yllätys, Vapaavuori kirjoittaa Twitterissä.

Hallitusta muodostavan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan sote-uudistusta on tarkoitus lähteä rakentamaan 18 itsehallinnollisen maakunnan varaan.

Vapaavuoren mukaan ratkaisu on huono alku hallituksen ja kaupunkien väliselle yhteistyölle.

– En tosin usko, että tämäkään toteutuu. Valtavasti menee taas energiaa hallinnon kimpussa eikä palveluiden kuten pitäisi, Vapaavuori kirjoittaa.

”Rakenteet edellä mennään”

Tampereen pormestari Lauri Lyly kummeksuu hallitusneuvottelijoiden intoa tehdä sote-uudistusta rakenteet edellä sen sijaan, että uudistusta lähestyttäisiin palvelujen näkökulmasta.

Lylyn mukaan on ongelmallista, että 18:lla hyvin erikokoisella alueella halutaan toteuttaa samanlainen malli ilman, että huomioidaan alueiden erityispiirteitä.

Hän muistuttaa, että kunnilla on valmius toteuttaa sote-uudistus kuntavetoisesti.

– Kuntien ja alueiden pitäisi saada omanlaisensa ratkaisut. (…) Rakenteet kyllä tulevat sellaisiksi kuin ne on kullakin alueella viisasta tehdä, Lyly sanoi STT:lle.

– Taas mennään liikaa rakenne edellä niin kuin edelliselläkin hallituskaudella. Pitäisi mennä palvelulupaus edellä ja sen perusteella katsoa, minkälaiset rakenteet ovat kullekin alueelle parhaat.

Kuusi suurinta kaupunkia yhteisrintamassa

Vapaavuori ja Lyly olivat mukana kuuden suurimman kaupungin johtajien viime viikolla julkaisemassa yhteisessä kannanotossa. Sen mukaan kuntapohjainen eteneminen mahdollistaisi alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamisen sekä järjestämis- ja tuotantorakenteiden uudistamisen jo tulevan hallituskauden aikana.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen kuntapohjaisesti on uskottavin, nopein ja hallittavin tie palveluiden uudistamiseksi. Nopein tapa uudistaa palveluja on evoluutio, ei revoluutio, kaupunkien johtajat kirjoittivat kannanotossaan.

– Itsehallintoalueisiin perustuvat mallit eivät ratko lähivuosien ongelmia, ja lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon menisi jälleen runsaasti aikaa. On myös aito riski, että jättiuudistukset kaatuvat toinen toisensa jälkeen joko poliittisiin tai lainsäädännöllisiin haasteisiin.

Helsingin ja Turun johtajien ohella kannanoton allekirjoittivat Espoon, Oulun, Turun ja Vantaan johtajat.

https://twitter.com/Vapaavuori/status/1131519955982311431

STT

