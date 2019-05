Vartijaa epäillään joensuulaiskauppojen ja mökkien varkauksista – saaliina tuhansia euroja ja kahvinkeitin

Joensuussa on paljastunut laaja liikkeisiin ja vapaa-ajan asuntoihin kohdistunut varkaus- ja murtosarja, josta poliisi epäilee vartijana työskennellyttä parikymppistä miestä. Miehen epäillään käyttäneen osassa rikoksissa hyväkseen vartijan rooliaan.

Poliisin mukaan mies on liikkunut vartioimissaan liikkeissä sulkemisajan jälkeen ja vienyt sieltä käyttötavaroita ja elektroniikkaa.

– Vietyjä tavaroita oli aika paljon erilaisia. Kaikenlaista pienelektroniikkaa, kahvinkeittimestä bluetooth-kaiuttimeen, sanoo tutkinnanjohtaja Kimmo Wetterstrand STT:lle.

Miehen epäillään myös vieneen rahaa liikkeiden tiloissa olleista pelikoneista ja rahanvaihtokoneista sekä marjanmyyntipisteistä. Poliisin mukaan mies on poistanut valvontakameratallenteita pyrkiessään peittelemään tekojaan.

Mökkimurroissa viety mönkijöitä – epäilty on kiistänyt lähes kaiken

Vartijaa epäillään myös vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneista murroista Joensuussa ja Kontiolahdella. Mökeiltä vietiin poliisin mukaan muun muassa työkaluja ja mönkijöitä. Mökkimurroissa miehellä on poliisin mukaan ollut useita tekijäkumppaneita, joista osa osallistui murtoihin ja osa esimerkiksi tavaroiden kätkemiseen.

Tekokokonaisuus alkoi selvitä, kun kauppaliikkeet ottivat poliisiin yhteyttä lisääntyneen hävikin takia.

– Selvitettiin kulkutunnistetietoja ja valvontakameratallenteita. Mökkimurtojen jäljille päästiin, kun tehtiin kotietsintä kauppaliikeanastuksiin liittyen ja sieltä löytyi myös mökkimurroissa anastettua omaisuutta.

Kotietsinnässä miehen hallusta löytyi tavaroiden lisäksi tuhansia euroja käteistä. Epäillyistä rikoksista on poliisin mukaan aiheutunut useiden kymmenien tuhansien eurojen vahingot.

Poliisi pyrki esitutkinnassa selvittämään, onko tavaroita myyty tai yritetty myydä eteenpäin.

– Ei ollut sellaista näyttöä, että ainakaan järjestelmällisesti olisi myyty. Sellaista hyötymistarkoitusta ei välttämättä ollut.

Miestä epäillään useista varkauksista ja törkeistä varkauksista. Mies on kiistänyt lähes kaikki teot.

STT

