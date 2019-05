Venäjä ja Tshekki vääntävät MM-pronssista – Tshekin johdolla ensimmäiselle erätauolle

Tshekki johtaa Venäjää maalein 2-1 jääkiekon miesten MM-kilpailujen pronssiottelussa, kun peliä on takana ensimmäinen erä. Mihail Grigorenko vei Venäjän johtoon ajassa 13.00, mutta Tshekin Michal Repik kuittasi vain 41 sekuntia myöhemmin. Puolisentoista minuuttia ennen erätaukoa Dominik Kubalik iski 2-1-johtomaalin.

Tshekin edellinen MM-mitali on vuoden 2012 kisoista, jolloin Tshekki haki Helsingistä pronssin. Venäjän edellinen mitali on pronssi kahden vuoden takaa.

Suomi ja Kanada kohtaavat kello 21.15 alkavassa loppuottelussa.

STT

Kuvat: