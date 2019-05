Venäjän ja Tshekin välinen jääkiekon miesten MM-kilpailujen pronssiottelu on kahden erän jälkeen tilanteessa 2-2. Artjom Anisimov viimeisteli toisessa erässä Venäjän tasoitusmaalin.

Tshekin edellinen MM-mitali on vuoden 2012 kisoista, jolloin Tshekki haki Helsingistä pronssin. Venäjän edellinen mitali on pronssi kahden vuoden takaa.

Suomi ja Kanada kohtaavat kello 21.15 alkavassa loppuottelussa.

STT

