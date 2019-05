Venäjän valmentaja ei välitä edellisestä Bratislavan Suomi-pelistä, tietää silti Leijonien vahvuuden

Venäjällä ei ole hyviä muistoja maan jääkiekkomaajoukkueen edellisestä yhteenotosta Suomen kanssa Bratislavan hallissa, mutta ennen lauantain välierää Leijonia vastaan mielessä ei ole kahdeksan vuoden takainen MM-välierätappio. Ei Venäjän päävalmentaja Ilja Vorobjevilla ainakaan.

– Olenko katsonut tuon pelin? En tietenkään, Vorobjev tokaisi Sport-Ekspress-sivuston mukaan perjantaina venäläismedian tiedustellessa vuoden 2011 0-3-tappiosta, joka siivitti Leijonat kohti toistaiseksi viimeisintä maailmanmestaruuttaan.

Suomen nykyjoukkueen venäläiset ovat tutkineet tarkkaan, ja hyvässä muistissa on tietysti myös kolmen viikon takainen Tshekin EHT-turnauksen Suomi-kohtaaminen. Suomi vei MM-valmistelupelin 3-1.

– Suomi pelaa tiiviisti ja tarkasti ja odottaa vastaiskupaikkoja. Suomi valmistautui kisoihin pitkään, ja sillä on hyvin vakiintunut (peli)järjestelmä. Ja niinpä se voitti täällä amerikkalaiset, kanadalaiset ja ruotsalaiset, Vorobjev tietää.

Kisoissa hurmannut suurlupaus Kaapo Kakko on huomioitu Venäjälläkin, joten ei ihme, että valmentajalta kysyttiin, onko Kakolle luvassa erikoisvartiointia.

– Ei, Vorobjev paalutti.

Päävalmentaja Vorobjev paljasti vielä, että Venäjän maalilla lauantaina pelaa Andrei Vasilevski. Hän on torjunut kuudessa Venäjän kahdeksasta MM-pelistä. Torjuntaprosentti pelkkiä voittoja ottaneella vahdilla on 93,8, ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,67.

Venäjän kapteeni Ilja Kovaltshuk ei odota helppoa alkuillan puhdetta Ondrej Nepela -areenan jäällä.

– Suomi ei ole helpoin vastus meille. Mutta meidän on pelattava omaa peliämme ja tehtävä Tshekin EHT-turnauksen tappiosta oikeat johtopäätökset, Kovaltshuk mietti Sport-Ekspressin mukaan.

– En tunne Suomen pelaajia niin tarkkaan, mutta se nuori mies, josta tulee ykkös- tai kakkosvaraus NHL-draftissa, hän aloitti turnauksen erittäin hyvin, Kovaltshuk pohti vielä Kaapo Kakkoa.

– Suomella on aika tasainen joukkue.

https://www.sport-express.ru/hockey/world/news/ilya-vorobev-izuchali-li-match-2011-goda-s-finnami-konechno-net-1548438/

https://www.sport-express.ru/hockey/world/news/ilya-kovalchuk-finny-poportili-nam-mnogo-nervov-1548445/

STT

Kuvat: