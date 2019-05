Venezuelan opposition ja hallituksen edustajat palaavat ensi viikolla Norjaan neuvottelemaan, kertoo Norjan ulkoministeriö tiedotteessa. Tiedotteessa Norja toisti, että se on sitoutunut ratkaisun etsimiseen.

Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Söreide sanoo tiedotteessa, että Norja kunnioittaa ja arvostaa molempia osapuolia ja osapuolien pyrkimyksiä.

Suomessa Norjan ulkoministeriön tiedotteesta kertoi ensimmäisenä Yle.

Norjan mukaan neuvotteluita osapuolten välillä käytiin myös viime viikolla. Osapuolten kontakteja Norja on aiemmin kuvaillut alustaviksi.

Venezuelan poliittinen kriisi kärjistyi, kun oppositiojohtaja Juan Guaido julistautui maan virkaatekeväksi presidentiksi tammikuussa. Kymmenet maat ovat antaneet Guaidolle tukensa, mutta Venezuelan vaikutusvaltainen armeija on pysynyt presidentti Nicolas Maduron takana.

Venezuela on jo pitkään ennen Guaidon presidentiksi julistautumista ollut pahassa taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä. Öljyllä vaurastunut valtio on sittemmin ajautunut niin pahaan köyhyyteen ja inflaatiokierteeseen, että maassa kärsitään akuutista ruoan ja muiden elintarvikkeiden puutteesta.

Maduro on syyttänyt Venezuelan taloudellisesta ahdingosta maalle asetettuja pakotteita.

