Vetiset myrskypuuskat räyhäävät laajoilla alueilla, sähkökatkoja odotettavissa – etelään luvassa aurinkoinen ja lämmin päivä

Tuuli on tänään vaarallisen voimakasta osassa maata, varoittaa Ilmatieteen laitos. Tuuli on vaarallisen voimakasta laajalla alueella maan keskivaiheilla, Perämeren alueella ja osissa Etelä-Lappia.

– Tuulinen maksimi on tulossa iltapäivällä. Todennäköisesti pahimmat tuulet puhaltavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Siellä ollaan 20 metriä sekunnissa, ja myrskypuuskat ovat yleisiä laajemmillakin alueilla, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela kertoo.

Ensinäytös kovista tuulista koettiin eilisillan ja yön aikana. Tuulenpuuskat ovat kaataneet puita, jotka katkoivat sähköt tuhansilta asiakkailta Pohjois-Pohjanmaalla. Energiateollisuuden sähkökartan mukaan tällä hetkellä sähköttömiä asiakkaita on yli 5 000 pääosin Kainuun alueella.

– Tänään iltapäivällä saadaan myrskypuuskia laajemmalla alueella eiliseen verrattuna, joten kyllä sähkökatkoihin tällaisessa tilanteessa voi varautua.

Tuuli yltyy voimakkaaksi myös Satakunnasta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla vyöhykkeellä.

Puhurit alkavat hellittää illan aikana, ja viimeistään yön aikana koko maassa tilanne palaa normaaliksi, meteorologi sanoo.

– Huomenna on puuskainen päivä isossa osassa maata, mutta ei sitä luokkaa kuin tänään.

Sää selkenee etelässä

Sää selkenee päivän aikana lännestä alkaen, ja länsirannikolla paistaa jo monin paikoin aurinko. Lämpötilat voivat etelässä yltää jopa 18 asteeseen. Kainuussa ja Pohjois-Suomessa sää on koko päivän sateinen ja lämpötiloissa jäädään reiluun kymmeneen asteeseen.

– Etelässä on ihan kaunis ja lämmin päivä tänään. Sen sijaan sateita kiertyy lännestä samoille alueille, joissa tuulee eniten, Korpela kertoo.

Koulujen päättäjäisistä tulossa sateinen

Koulujen päättäjäisiä ja valmistujaisia vietetään huomenna sateisessa säässä Etelä- ja Keski-Suomessa. Todistukset jaetaan vielä aurinkoisessa ja lämpimässä säässä, mutta lännestä saapuva uusi sadealue saapuu länsirannikolle viimeistään myöhään iltapäivällä.

Itä-Suomessa juhlakansa pysyy kuivana pisimpään, sillä sateet saavuttavat alueen vasta illansuussa. Lapissa sadekuuroja saadaan aamupäivästä lähtien.

– Kahden sadealueen väliin jää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle vyöhyke, jossa päivä voi olla aika poutainen, Korpela kertoo.

Lämpötilat kuitenkin jäävät maan keskivaiheilla kymmeneen asteeseen ja Lapissa viiden ja kymmenen asteen väliin.

https://ilmatieteenlaitos.fi/12

http://www.xn--shkkatkokartta-5hb40a.fi/#/nyt

STT

