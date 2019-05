Kuukausi piisamien seurassa Järvelän kosteikolla tuotti valokuvaajalle kasan hienoja kuvia. Yksi niistä on herttainen otos piisaamista haukkaamassa porkkanaa.

Viikon kuvissa myös muita söpöjä otuksia eläinmaailmasta. Tapaamme sorsaemon, joka luottaa joka vuosi turkulaisen Sinin apuun, jotta saa poikasensa viidennen kerroksen parvekkeelta alas Aurajokirantaan.

Vierailemme myös Vehmaalla, jossa lehmät pääsivät ensimmäistä kertaa tänä vuonna ulos laitumelle. Voi sitä riemua!

VIIKON KUVAT on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat.

PORKKANAA PIISAMILLE. Kuvaaja Johannes Lehkola vietti neljä kuukautta Järvelän kosteikolla piisamien seurassa. Hän rakensi luottamusta tarjoamalla piisameille ruokaa. Parhaimmaksi herkuksi osoittautui porkkana. Kuva: Johannes Lehkola, Kaarina-Lehti.

MELKEIN MILJOONA KILOMETRIÄ MITTARISSA. Kiskolaisen Jussi Jaakkolan pihalla on elämää nähnyt Mersu-matkailuauto, jonka nimi on Vieno. Jaakkola on Suomen Matkamersut ry:n varapuheenjohtaja ja tietää, että matka-Mersut ovat persoonia. Seitsemässä vuodessa Jaakkola on ajanut Vienolla noin 10 000 kilometriä. – Nämä ovat kestävän kehityksen helmiä Saksasta ja sataprosenttisesti kierrätettäviä. Tähän harrastukseen kuuluu, että viimeiseen asti pyritään välttämään kaupasta ostamista. Kaikki yritetään kierrättää, Jaakkola selittää. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

TUHANSIEN REIKIEN KANSANAUTO. Automaalaamolla on syntynyt taidetta, kun Tommi Mäkelä, Raimo Vuorenpää, Ville Nummela ja Aleksi Koskela ovat rei´ittäneet, hioneet ja maalanneet riisuttua Volkswagen Boraa somerolaisen kuvanveistäjä Anna-Kaisa Ant-Wuorisen suunnitelman mukaiseksi. Reikiä on tuhansia. Autokulta on yksi teos Suomen Kuvanveistäjäliiton julkisen taiteen hankkeessa Sculpture Expanded – Liikkuva julkisen taiteen laboratorio. Kuva: Toni Hiekkala, Salon Seudun Sanomat.

ILMAN TURVAKÖYSIÄ. Antti Pensola on harrastanut boulderointia 25 vuoden ajan. Boulderointi on yksi kiipeilyharrastuksen alalajeista, jossa kiipeily tapahtuu matalalla ilman turvaköysiä. – Kiipeily tulee nyt Tokion olympialaisiin olympialajiksi ja siksi nyt on täsmentynyt kilpakiipeilyn alalajit; boulderointi, köysikiipeily ja nopeuskiipeily, Pensola kertoo. Turussa boulderoinnin juuret ovat Luolavuoressa, jossa innokas kaveriporukka, Pensola muiden muassa, harjoitteli kiipeilyä jo 1990-luvun puolivälissä. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

ÄLYKAMERA AUTTAA NÄKÖVAMMAISTA. Päivi Vigg nappaa jääkaapista kartonkitölkin. Hetken kuluttua hänen silmälaseihinsa kiinnitetty muistitikun kokoinen laite sanelee Viggille, mitä tölkin kyljessä lukee. – Laktoositon kevyt maitojuoma, Vigg toistaa laitteen kertoman. – Nykyään on helppoa, kun tuoteselosteita ja ilmoituksia kykenee lukemaan. Ei tarvitse aina ravistella, maistella ja haistella, Vigg jatkaa. Viggin käyttämän älykameran teknologia perustuu visuaalisten tunnisteiden ja äänisyntetisaattorin yhteistoimintaan. Kun laitteen kyljessä olevaa hipaisunäppäintä koskee, kamera ottaa kuvan ja sanelee, mitä näköpiirissä on. Se tunnistaa esimerkiksi liikennemerkkejä ja lukee viivakoodeja. Se oppii tuntemaan myös tuttujen ihmisten kasvot. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

MERI CARAVANISSA VIIHDYTÄÄN TAAS. Kahden vuoden hiljaiselon jälkeen uudelleen avatulla Meri Caravanin asuntovaunualueella Salon Merikulmalla on vipinää. Paluumuuttajina paikan vuokrasivat heti Jaana ja Seppo Lammia (oikealla) sekä Pirkko ja Roger Bäckström (keskellä). Sirkka ja Jari Sassi olivat kylässä kavereiden luona. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

ALEKSANDRIASTA SOMEROLLE JA TAKAISIN. Nadia Tawfik ja Olli Saramäki löysivät toisensa muutama vuosi sitten Egyptissä ja tekevät nyt yhteistyötä. Tawfikin voimakkaat öljyvärimaalaukset saavat höysteeksi Saramäen monimerkitykselliset tekstit. Pariskunta asuu kesät Someron Kultelassa ja talvet Egyptissä. Kuva: Kirsi Seppälä, Somero-lehti.

VINOHISSI ON AUKI. Maailmanmaineeseen noussut Turun funikulaari avattiin yleisölle perjantaina. Oikopolun Linnankadulta Kakolaan tarjoavasta rinnehissistä odotetaan uutta maamerkkiä. Ainakin se tarjoaa komean näkymän Aurajoelle. Vaunua ja asemia hiottiin vielä viimeiseen asti. Muun muassa osa istuimista oli tiistaina yhä Uudessakaupungissa viimeisteltävinä. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

PARI METRIÄ LÄHEMMÄS PILVILINNOJA. Puiden väliin muutaman metrin korkeudelle pingotetut Tentsile-majoitteet ovat maailmalla muutaman vuoden vanha juttu. Sauvolaisen Grelsbölen Tilan Tentsilemäellä on alkamassa kolmas kausi. Puiden välissä roikkuu neljä Tentsileä, ja viides on tulossa meren rantaan. Kuva: Mikko Perttunen, Kunnallislehti.

SININ SORSA. Sorsaemo muni tänä keväänä yhdeksännen kerran turkulaisen parvekkeen sypressiruukkuun. Aurajokirannan parvekkeella on syntynyt jo yli sata sorsanpoikasta. Sinisorsa tarvitsee apua, jotta se saa vastakuoriutuneet poikasensa kerrostalon parvekkeelta alas rantaan ja Aurajokeen uimaan. Asunnon omistaja Sini Kulmala kantaa poikaset pahvilaatikossa hissillä alas ja ojentaa sitten pihalla odottavalle emolle. Poikaset marssivat emon perässä suoraan jokeen. Kuva: Juha Paju, Turun Sanomat.

AALTOJEN KAUNOTAR. Lähes satavuotias Puckie-klassikkovene vaatii omistajiltaan kärsivällisyyttä ja arvostavaa kohtelua. Palkkioksi se tarjoilee unohtumattomia purjehduselämyksiä. – Tässä veneessä ei ole mitään turhaa. Se on mielestäni kaunein vene, mitä voi olla. Lisäksi sen purjehdusominaisuudet ovat vertaansa vailla, Markus Blomquist kertoo ja antaa tyylinäytteen. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

PUNKIT KAUPUNGISSA. Turun yliopiston tutkijat selvittävät, miten paljon Turun keskusta-alueella on borreliabakteereja kantavia punkkeja. Puutiaisprojektissa työskentelevän Siiri Nyrhilän valkoinen lakana etsii tänä kesänä puutiaisia Turun kaupunkialueella, kun Jani Sormunen vetää lakanaansa lähinnä Helsingin kaupungin viheralueilla. – Jos pienikin puutiaispopulaatio kantaa paljon taudinaiheuttajia alueella, jossa liikkuu paljon ihmisiä, niin tartuntariski voi olla suuri, selittää tutkijatohtori Jani Sormunen. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

LILLUKKA JA VIISI MUUTA LOIKKIVAT LAITUMELLE. Laitumen vapaus maistui talven jäljiltä lehmärouville. Vehmaalaisen Vilkasen tilat lehmät tulivat keskiviikkona iloisesti loikkien ulos navetasta. Vasemmalla kirmaava Lillukka otti nopeasti lauman komentoonsa. Tällä kertaa tilan laidunkauden aloitusta seurasi yli kaksisataa päinen yleisö, sillä MTK Vehmaa järjesti tilalla keskiviikkona laidunkauden avauksen ja kasvukauden siunaustilaisuuden. Mukana olivat esimerkiksi Vehmaan esikoululaiset ja ala-asteikäiset koululaiset. Kuva: Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat.

ENSIMMÄINEN YHTEINEN ASVALTTITANSSI. Raitapaitaiset Henna Pirttimäki ja Olli Ahramo panivat jalalla koreasti, kun Portsan katumarkkinoilla Turussa alkoi sunnuntaina kaikille avoin fusku-tanssin opetus. Tanssiminen Puutarhakadun asvaltilla oli pariskunnalle uusi ja kiva kokemus, vaikka Ahramon kengät eivät luistaneetkaan totuttuun tapaan. – Ei muuta kuin polvea vähän korkeammalle, Pirttimäki vinkkasi kumppanilleen. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

LOIMAAN JUHLAT. Loimaan kaupunki vietti 50-vuotisjuhlia aurinkoisessa säässä viime lauantaina Kauppatorilla ja Keskuspuistossa. Saimi Rantanen puttasi pallon portin läpi Kaija-Leena Rantasen tarkkaillessa taustalla. Kaupunginjohtaja Jari Rantala muistutti, että 50 vuodessa kaupunkien ja kuntien tehtävä ei ole muuttunut. Se on edelleen ylläpitää elinvoimaa ja edistää asukkaidensa hyvinvointia. Kuva: Katriina Reijonen, Loimaan Lehti.

KROONINEN PULA. Vaikka Turun kotihoidossa hoitaja- ja sijaispula on krooninen, alkavasta kesästä uhkaa tulla kaikkien aikojen vaikein. Kesäajan sijaisuuksia on kaikkiaan 200, joista neljännes eli noin 50 on yhä täyttämättä. Lähihoitaja Minna Heininen pistää Lennart Jätinvuorelle insuliinipistoksen. Jätinvuori on Heinisen aamun ensimmäinen asiakas diabeteksen vuoksi. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

KOULUJOPOT LAITILAAN. Laitilan keskustan kouluihin hankittiin 25 Jopo-merkkistä polkupyörää Liikkuva koulu -hankkeen myötä. Arto Jäspi Laitla Liikkujista tuli tutustumaan koulujopoihin. Varppeen koulun vs. rehtori Tuomas Kankaanpää esitteli tuliteriä menopelejä. Pyörillä voi helposti lähteä tutustumaan lähikohteisiin. Kuva: Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat.

OPPILAAT TÖISSÄ. Turku auttaa yrityksiä kehittämään tuotteita oppimisen ja opettamisen tueksi. Se tarkoittaa, että kouluissa ja päiväkodeissa oppilaat ja opettajat pohtivat ratkaisuja, joista voi olla hyötyä oppimisessa. Ratkaisut voivat olla esimerkiksi digitaalisia sovelluksia tai kalusteita. Yhteiskehittäminen liittyy Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeeseen, jota Niina Salonen (kuvassa) koordinoi. Oppilaat ja opettajat saavat pohdittavakseen, mitä yrityksen tuotteelle pitää tehdä, jotta siitä olisi hyötyä koulu- ja päiväkotimaailmassa. Tämän jälkeen yritys parantelee tuotetta. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

HOITAJAPULAAN HELPOTUSTA. Kaarinan valtuusto myönsi maanantaina 140 000 euron määrärahan kuuden uuden hoitajan palkkaamiseen. Tarvetta on, sillä Kaarinan ja Piikkiön kotihoidon asiakasmäärä on noussut neljässä vuodesta 600:sta 800:aan. Lisäkäsiä ei ole palkattu kuitenkaan kymmeneen vuoteen. Viime aikoina kotihoidon Jasmin Nieminen (oik.) on opastanut Annikki Heliniä käyttämään tämän uutta puhelinta. Kuva: Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti.

Viikon kuvat -sarjassa mukana olevat lehdet: