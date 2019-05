Viisi isoa mediataloa ja alan liitot perustavat tukirahaston uhkailun ja vainon kohteeksi joutuneille toimittajille

Viisi suurta mediataloa ja media-alan liitot perustavat rahaston häirittyjen toimittajien tukemiseksi, tiedottaa Suomen Journalistiliitto.

Rahaston tarkoitus on auttaa uhkailun, vainon ja muiden uusien häirinnän muotojen kohteeksi joutuneita toimittajia. Alalta on puuttunut keinoja toimia nopeasti tällaisissa tilanteissa.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho toteaa tiedotteessa, että uhan kohteeksi joutunut toimittaja voi menettää terveytensä, työkykynsä ja ansionsa tai joutua muuttamaan toiselle paikkakunnalle.

Ahon mukaan rahaston on tarkoitus tukea toimittajia esimerkiksi kriisiavun hankkimisessa, oikeudenkäyntikuluissa tai kodin hälytysjärjestelmien hankinnassa.

– Tilanteet ovat olleet hyvin yllättäviä, eikä niihin ole osannut oikein kukaan varautua. Välttämättä etukäteen ei ole voinut sanoa, mihin sitä rahaa tarvitaan, Aho kertoo STT:lle.

Yksityishenkilöt tarjoavat rahojaan

Rahaston perustamisessa ovat mukana A-lehdet, Alma Media, Keskisuomalainen, Sanoma, Yle, Journalistiliitto, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, Medialiitto, Aikakauslehtien liitto ja Sanomalehtien liitto.

Ahon mukaan kaikki perustajatahot ovat luvanneet lahjoittaa rahastoon summan, jonka suuruuden julkistamisesta ne päättävät itse. Aho kuitenkin kertoo, että tavanomainen summa on noin 10 000 euroa per taho.

Lahjoituksia voivat tehdä niin yritykset, säätiöt, liitot kuin yksityishenkilötkin.

– Nyt kyselyitä on tullut mediataloilta, mutta aiemmin myös yksityishenkilöiltä, että minne saa antaa rahaa, että voi auttaa vainon kohteeksi joutuneita, Aho kertoo.

Kaikki eivät halua joutua valokeilaan

Kuluneen reilun vuoden aikana julkisuutta ovat saaneet esimerkiksi toimittaja Rebekka Härköseen kohdistunut uhkailu ja toimittaja Johanna Vehkoon oikeudenkäynti.

Vehkoo sai huhtikuussa Oulun käräjäoikeudessa tuomion kaupunginvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Journalistiliitto osti sen jälkeen pilapiirtäjä Ville Rannan Junes Lokka -aiheisen pilakuvan ja maksoi siitä vajaat 7 600 euroa, minkä summan Ranta puolestaan luovutti Vehkoolle kattamaan oikeudenkäynnistä koituneita kuluja.

STT kysyi Hanne Aholta, ovatko nämä ja muut vastaavat tapaukset olleet rahaston perustamisen taustalla.

– Mainitut henkilöt ovat olleet julkisuudessa, mutta meillä (alalla) on ihmisiä, jotka eivät missään olosuhteissa halua julkisuuteen näissä asioissa. Ei ole ketään henkilöitä taustalla, vaan tämä ilmiö, joka uhkaa ihmisten työkykyä ja demokraattista yhteiskuntaa siten, ettei uskalleta julkaista (juttuja).

Jatkossa kuka tahansa uhkailun, vainon tai muun häirinnän kohteeksi joutunut toimittaja voi hakea tukea rahastosta. Aho lisää, että sen kautta saatu apu on vain rahallista tukea, mutta työpaikoilla ja liitossa on myös muita keinoja, joita jatkuvasti kehitetään.

– Journalistiliitto on ollut vähän kyvytön auttamisessa. Olemme huomanneet, etteivät myöskään poliisit, syyttäjät, vakuutusyhtiöt tai työterveyslääkärit tiedä, mistä tässä on kyse.

Avustussummista ei vielä tietoa

Ahon mukaan tukirahojen jakamisesta päättää hoitokunta, joka kootaan mediatalojen ja liittojen edustajista. Hoitokunta käsittelee hakemukset ja määrittelee, minkälaisiin tarkoituksiin tukirahaa annetaan.

Rahaston hallinnosta ja tileistä vastaa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes. Asiamies Anna Kähkönen Jokesilta kertoo, että rahaston hoitokunta pyritään saamaan kokoon kesäkuun aikana. Hän toivoo, että rahastoa voidaan alkaa käyttämään avun antamiseen juhannuksen jälkeen.

Konkreettisista avustussummista ei ole vielä arviota.

