Vilpas-kasvatti Roope Ahosen jatkonäkymät vielä auki – ”Haluaisin vähän haistella, olisiko pääsarjaan myös mahdollista päästä”

Salon Vilppaan kasvatti Roope Ahonen ei ole vielä tehnyt päätöstä, missä hänen koripallouransa jatkuu. Ahosen kausi Espanjan kakkosliigassa päättyi pettymykseen, kun hänen edustamansa Oviedo hävisi niukasti kolme kertaa puolivälierissä Ourenselle.

– Tulevaisuus on vielä aika hämärän peitossa, enkä ole sitä hirveästi miettinyt. Joukkue ilmoitti jo hyvissä ajoin, että he haluaisivat minun jatkavan. Täällä on hyvä ympäristö pelata, ja Oviedo on vahva optio mihin jäädä. Jotenkin haluaisin kuitenkin vähän haistella, olisiko pääsarjaan myös mahdollista päästä, Ahonen valotti Koripalloliiton tiedotteessa.

Reilun viikon päästä 29 vuotta täyttävä Ahonen on esiintynyt kahdella viime kaudella Espanjan kakkostasolla. Kaudella 2017–2018 hän pelasi juuri Oviedon kesälomille lähettäneessä Ourensessa. Ahonen päättynyt sesonki oli niin hyvä, että jo talven aikana yksi Espanjan liigajoukkue oli kiinnostunut hankkimaan takamiehen riveihinsä.

– Seurat eivät päässeet (siirrosta) yhteisymmärrykseen. Se oli aika loppumetreillä, ja Oviedolle olisi tullut kiire hankkia uusi takamies. Se oli minulle iso uutinen, jota olen periaatteessa odottanut koko ikäni. En edes odottanut, että sellainen voisi olla mahdollista. Se voi olla yksi vaihtoehto tulevaisuudessa, mutta jos se ei tapahdu nyt kesällä, niin jatketaan työntekoa, josko se olisi sitten joskus myöhemmin, Susijengin paidassa vuosien 2013 ja 2015 EM-kisoissa nähty Ahonen pohdiskeli.

Henkilökohtaisesti Ahosen kausi oli hänen uransa paras. Salolaiskasvatti kirjautti runkosarjan tilastokeskiarvoikseen 11,5 pistettä, 2,1 levypalloa ja neljä syöttöä 24 minuutin ottelukohtaisella peliajalla. Pudotuspeleissä Ahosen pelillinen laatu kohosi entisestään: hän oli jokaisessa ottelussa joukkueensa paras pistemies 15,7 pisteen, 1,7 levypallon, 4,3 syötön ja 2,3 riiston keskiarvoilla.

Ahosen heittotarkkuudessakaan ei ollut valittamista, sillä kolmoset putosivat pussiin peräti 55,6 prosentin tarkkuudella. Runkosarjassakin kolmosprosentti oli mainio 50,3. Ahonen viihtyi pudotuspeleissä kentällä lähes 32 minuuttia ottelua kohden.

– Olin tyytyväinen omaan rooliini, ja se oli heti alusta lähtien se mitä oli luvattu eikä muuttunut kauden aikana. Ei tarvinnut missään vaiheessa arpoa mitään, Ahonen sanoi.

Ahonen kiitteli vuolaasti valmentajaansa.

– Hän luotti minuun ensimmäisestä päivästä viimeiseen. Sain pelata paljon, ja hän antoi minulle myös vapauksia kentällä. Joukkueellamme oli hyvä pelityyli, pallo liikkui ja kaikki pelasivat joukkueelle. Tykkäsin pelata siinä ympäristössä. Lisäksi pysyin suhteellisen terveenä kauden aikana. Vastuun kautta tuli myös itseluottamusta eikä tarvinnut miettiä turhia. Pelasin vain ja nautin.

Pelintekijän roolissa ollut Ahonen tunsi menneensä kokonaisuudessaan eteenpäin tällä kaudella.

– Viime vuonna en pelannut käytännössä lainkaan takamiehenä, vaan olin pääasiassa kakkosena. Tällä kaudella pelasin pelkkää ykköstä. Siinä mielessä menin varmasti johtamisessa ja tasaisuudessa eteenpäin. Kauden aikana ei tullut sellaisia ylä- tai alamäkiä, joka on joskus ollut ongelmani.

Oviedo sijoittui runkosarjassa neljänneksi ja lähti taistelemaan noususta toiveikkaana. Toive ei kuitenkaan toteutunut.

– Pudotuspelit ovat aina vähän eri pelejä ja sen huomasi joukkueestamme. Meille tuli vähän aristelua emmekä pelanneet kuten runkosarjassa. Vastustaja oli parempi, maltillisempi ja toteutti heidän pelitapaansa paremmin. He antoivat meille tiettyjä juttuja, muttemme pystyneet käyttämään niitä hyväksemme, Ahonen harmitteli.