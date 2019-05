Vuoden lämpöennätys rikkoontui taas – tiistaina luvassa ukkosia ja lisää lämpöä

Maan etelä- ja keskiosaan on tiistaina luvassa sade- ja ukkoskuuroja, joiden vuoksi neljään maakuntaan on annettu sadevaroitus, kertoo Ilmatieteen laitos.

Päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo odottaa sateiden keskittyvän maan keski- ja lounaisosiin. Ilmatieteen laitos on antanut tiistaille sadevaroituksen Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Varoitusalueilla vettä voi sataa paikallisesti jopa 20 millimetriä tunnissa.

Sinisalo kuitenkin huomauttaa, että kyse on hyvin aluekohtaisesta ilmiöstä. Sadealue voi vaihdella alueittain suuresti niin, että kokonaissademääriä on hankala ennustaa.

Sadealueiden ulkopuolella sää on pilvinen.

– Vähintäänkin puolipilvistä on koko maahan odotettavissa. Lapissa sää on pilvinen mutta poutainen, Sinisalo sanoo.

Lämpötila pysyy korkealla, lounaassa jopa hellettä

Lämpötila pysyy tiistaina lähes koko maassa suurin piirtein samoissa lukemissa kuin maanantaina. Poikkeuksen muodostaa pohjoisin Lappi, jossa lämpötila viilenee jonkin verran.

– Lounaan suunnalla hellelukemat ovat tiistainakin hyvin mahdolliset. Etelä- ja keskiosassa saadaan helposti yli 20 asteen lämpötiloja. Pohjoisessa lämpötila on 15-20 asteen välillä lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, jossa ollaan alle 10 asteessa, Sinisalo kertoo.

Vuoden lämpöennätys rikkoontui jälleen maanantaina. Lämpötila kohosi Kokemäellä 27,8 asteeseen. Myös Tampereella ja Porissa mitattiin korkeita lämpötiloja, jotka ylittivät sunnuntaina koetun edellisen lämpöhuipun, joka oli 27,2 astetta.

Kuivan ja lämpimän sään myötä maan etelä- ja lounaisosissa oli maanantain päätteeksi voimassa metsäpalovaroitus. Lisäksi suuressa osassa Lappia oli voimassa ruohikkopalavaara.

STT

Kuvat: