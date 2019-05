WP: Trump antoi Barrille oikeudet salaiseksi luokiteltujen tietojen julkistamiseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut oikeusministeri William Barrille täydet oikeudet salaiseksi luokiteltujen tietojen julkistamiseen, kertoo The Washington Post -lehti.

Presidentin julkaisema muistio vaatii yhdysvaltalaisia tiedusteluviranomaisia tarjoamaan täyden yhteistyön oikeusministerin tutkimuksiin.

– Presidentti Donald J. Trump on ohjeistanut tiedusteluyhteisöä antamaan täyden ja pikaisen apunsa oikeusministerin tutkimuksiin vuoden 2016 presidentinvaalien aikana tehdystä valvonnasta, kertoo Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders lausunnossa.

Barr tekee parhaillaan selvitystä siitä oliko tutkinta, joka liittyi Venäjän vaalivaikuttamiseen vuoden 2016 presidentin vaaleissa, oikeutettu.

Oikeusministerin syynin alaisena olevasta tutkinnasta muodostui lopulta erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinta, joka selvitti sitä, syyllistyikö Trump juonitteluun ja oikeuden estämiseen.

Valkoisen talon mukaan ratkaisu tähtää siihen, että amerikkalaiset saavat tietää totuuden tapahtumien kulusta ja usko maan julkisiin instituutioihin palautuu.

Trump itse on julistanut Venäjä-tutkimuksen olevan ”noitavaino”. Hänen republikaaniliittolaistensa mukaan FBI:n tutkimukset aloitettiin kyseenalaisten ja heikkojen todisteiden pohjalta. Liittolaiset ovat myös sanoneet Trumpin presidentinvaalikampanjan neuvonantajien valvonnan olleen sopimatonta.

Demokraattiedustaja: Päätös on epäamerikkalainen

Trumpin päätös luultavasti suututtaa demokraatteja entisestään, Washington Post arvioi.

Demokraatit ovat syyttäneet Barria siitä, että hän käyttää asemaansa presidentin aggressiiviseen puolustamiseen ja hyökkäämiseen presidentin kriitikkoja vastaan. Barr on maan korkein lainvalvonnan viranomainen.

Tiedusteluvaliokuntaa johtava demokraattiedustaja Adam Schiff antoi lausunnon, jossa kommentoi päätöksen olevan epäamerikkalainen. Hänen mukaansa Trump ja Barr vehkeilevät muuntaakseen salaiset tiedot aseiksi poliittisia vihollisiaan vastaan. Schiff johtaa yhtä Trumpiin kohdistuneista tutkimuksista.

Presidentillä on ylin valta valtionsalaisuuksien salassapitoon. Hänen päätöksensä antaa oikeusministerille poikkeuksellisen vallan virastoihin, jotka tavallisesti pitävät salaisuutensa visusti piilossa, eivätkä lähde niitä helposti julkistamaan.

Presidentti Barack Obaman hallinnon aikainen CIA:n kansliapäällikkö Jeremy Bash sanoo Trumpin lähtevän ”vaarallisille vesille” määräyksensä kanssa.

– Tiedustelujohtajien riisuminen heidän kyvystään kontrolloida tietoa lähteiden ja toimintamallien osalta sekä tuon vallan antaminen poliittisille toimijoille voi johtaa siihen, että inhimilliset toimijat alkavat epäillä, onko heidän henkilöllisyytensä turvattu, Bash kertoi lehdelle.

Barrin termistö latautunutta

Barr kertoi huhtikuussa senaatin edessä, että hän uskoo valtion vakoilleen Trumpin kampanjaa. Trump itse on levittänyt vastaavanlaisia vakoilusyytöksiä useaan otteeseen, mutta nykyiset ja entiset FBI:n edustajat ovat kiistäneet syytökset.

Entinen FBI:n johtaja James Comey ja muut entiset lainvalvonnan virkamiehet ovat kritisoineet Barria vakoilu-termin käytöstä.

Kriitikoiden mukaan Barr toistelee presidentin latautunutta termistöä. Valvonta on ollut heidän mukaansa asianmukainen osa tutkimusta, jolla pyrittiin selvittämään, pyrkivätkö venäläiset vaikuttamaan Trumpin kampanjan avustajiin.

Trump on kuvaillut tutkimuksia jopa maanpetokseksi ja antanut ymmärtää, että hän haluaisi nähdä häntä tutkineiden saavan rikossyytteet.

STT

